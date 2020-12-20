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03:27 (мск), источник: РИА Новости

Хирург назвал людей, предрасположенных к тяжелой форме COVID-19

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Внутри группы риска по коронавирусу есть люди, имеющие повышенный шанс получить тяжелую форму течения болезни. Кто эти люди, рассказал в интервью радио Sputnik сосудистый хирург, врач клиники «Центр флебологии» Амиран Демуров.

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Хронические заболевания и преклонный возраст увеличивают риск заразиться коронавирусом, однако не гарантируют, что болезнь будет протекать в тяжелой форме. Исключение составляет предрасположенность к тромбообразованию, при ее наличии легкого течения коронавирусной инфекции не будет, отметил Амиран Демуров.

«При развитии коронавирусной инфекции повышается активность свертывающей системы крови. У людей, которые без коронавирусной инфекции склонны к тромбообразованию, риски повышаются. Если у кого-то уже был в анамнезе инсульт или инфаркт, обусловленные тромбообразованием, то из-за коронавируса шанс нового эпизода выше, чем без инфекции», — рассказал хирург.

Амиран Демуров призвал не заниматься самолечением и не принимать без указания врача препараты, которые разжижают кровь. По его словам, бесконтрольный прием антикоагулянтов может вызвать крайне нежелательные побочные эффекты.

«Препараты антикоагулянты могут приводить к кровотечениям, в том числе к длительным, фатальным, которые сложно останавливать. Это могут быть внутренние кровотечения, кровоизлияния в головной мозг или глаза. У женщин это еще могут быть неконтролируемые менструальные кровотечения. В плане разжижения крови с одной стороны — тромбы, с другой стороны — кровотечения, поэтому нужно придерживаться золотой середины », — посоветовал Амиран Демуров в интервью радио Sputnik.

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