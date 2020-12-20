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04:42 (мск), источник: Аргументы и факты

В Сербии ограничили въезд в страну на новогодние и рождественские праздники

Кабмин Сербии принял решение об ограничении въезда в страну на новогодние и рождественские праздники на фоне пандемии коронавируса, сообщает Tanjug.

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Источник: AP 2020

По данным агентства, данное решение вступает в силу 21 декабря. Ограничительные меры на территории республики будут действовать до 10 января.

Въезд в страну будет разрешен только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Граждане, у которых нет результата теста, будут обязаны находиться в домашней изоляции на протяжении десяти дней.

Ограничительные меры одинаково относятся как к гражданам Сербии, так и к иностранцам.

По последним данным, число подтвержденных случаев заражения на территории страны достигло 296 528 человек, от последствий заболевания скончались 2 632 пациента.

Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что пробная партия российской вакцины «Спутник V» доставлена в страну.

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