В Сербии ограничили въезд в страну на новогодние и рождественские праздники

По данным агентства, данное решение вступает в силу 21 декабря. Ограничительные меры на территории республики будут действовать до 10 января.
Въезд в страну будет разрешен только при наличии отрицательного теста на COVID-19. Граждане, у которых нет результата теста, будут обязаны находиться в домашней изоляции на протяжении десяти дней.
Ограничительные меры одинаково относятся как к гражданам Сербии, так и к иностранцам.
По последним данным, число подтвержденных случаев заражения на территории страны достигло 296 528 человек, от последствий заболевания скончались 2 632 пациента.
Ранее президент Сербии Александар Вучич заявил, что пробная партия российской вакцины «Спутник V» доставлена в страну.