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15:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Британцы массово бросились покидать Лондон

Британцы массово бросились покидать Лондон после того, как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении в столице Соединенного Королевства максимальных ограничений из-за быстрого распространения коронавируса. Об этом сообщает Daily Mail.

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Как пишет издание, всего через несколько минут после заявления Джонсона о введении жесткого локдауна семьи поспешили паковать чемоданы и начали покидать Лондон и близлежащие районы до полуночи 20 декабря, когда ограничения вступят в силу. На вокзалах и в аэропортах столпились тысячи людей, а улицы заполнили автомобили, создав огромные пробки.

Издание отмечает, что о соблюдении социальной дистанции в транспорте не может быть и речи из-за массового скопления людей, собравшихся в переполненных вагонах поездов. Некоторые маршруты из Лондона уже отменены.

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Центральные улицы британской столицы также погрузились в хаос в субботу вечером, поскольку у жителей оставалось всего несколько часов, чтобы купить рождественские подарки, прежде чем в полночь магазины закрылись.

Ранее Борис Джонсон объявил о введении с воскресенья, 20 декабря, максимальных ограничений в Лондоне и юго-востоке Великобритании из-за быстрого распространения коронавируса. Будут закрыты магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и спортзалы. При этом местным жителям рекомендовано не покидать свои дома без крайней необходимости. Также им будет запрещено встречаться на Рождество с друзьями и соседями.

Ранее в декабре министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен. Позже главный врач Великобритании Крис Уитти подтвердил, что новый тип коронавируса имеет высокую скорость распространения.

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