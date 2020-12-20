15:11 (мск), источник: Lenta.Ru
Британцы массово бросились покидать Лондон
Британцы массово бросились покидать Лондон после того, как
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Как пишет издание, всего через несколько минут после заявления Джонсона о введении жесткого локдауна семьи поспешили паковать чемоданы и начали покидать Лондон и близлежащие районы до полуночи 20 декабря, когда ограничения вступят в силу. На вокзалах и в аэропортах столпились тысячи людей, а улицы заполнили автомобили, создав огромные пробки.
Издание отмечает, что о соблюдении социальной дистанции в транспорте не может быть и речи
Центральные улицы британской столицы также погрузились в хаос в субботу вечером, поскольку у жителей оставалось всего несколько часов, чтобы купить рождественские подарки, прежде чем в полночь магазины закрылись.
Ранее Борис Джонсон объявил о введении с воскресенья, 20 декабря, максимальных ограничений в Лондоне и
Ранее в декабре министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен. Позже главный врач Великобритании Крис Уитти подтвердил, что новый тип коронавируса имеет высокую скорость распространения.