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08:45 (мск), источник: РИА Новости

Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70 процентов заразнее

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Новая мутация коронавируса, выявленная в Британии, на 70 процентов более заразная, чем первоначальный вариант. Об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр страны Борис Джонсон, трансляция его выступления велась в Twitter.

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Источник: Reuters

При этом глава британского правительства отметил, что пока нет данных, что новая мутация коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

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О том, что британские ученые обнаружили новый вариант коронавируса, он распространяется быстрее, ранее на этой неделе сообщил глава минздрава Соединенного королевства Мэтт Хэнкок.

В субботу главный врач Англии профессор Крис Уитти подтвердил, что новая мутация коронавируса распространяется «невероятно быстро» и требует от граждан еще более тщательного соблюдения мер предосторожности.

В связи со сложившейся ситуацией Джонсон объявил о введении в Лондоне и регионах на юго-востоке Англии новых ограничений, которые, по его словам, по сути, означают локдаун. Вслед за Англией об ужесточении мер также объявили власти Шотландии и Уэльса.

Всего с начала пандемии коронавирус в Британии подтвердился у 2 004 219 человек, умерли 67 075 заболевших.

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