17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru
Медведи с «особым графиком» попали на фото в России
Они впадают в спячку на несколько недель позже сородичей.
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Российский фотограф дикой природы Лиана Варавская поделилась серией снимков бурых медведей, которые живут не по обычному графику.
Медведи на озере Курильское в
В заказнике обитает около 800 бурых медведей. Это самая крупная охраняемая популяция в Евразии.
Анна Лысенко