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17:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

Медведи с «особым графиком» попали на фото в России

Они впадают в спячку на несколько недель позже сородичей.

Российский фотограф дикой природы Лиана Варавская поделилась серией снимков бурых медведей, которые живут не по обычному графику.

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Медведи на озере Курильское в Южно-Камчатском федеральном заказнике до сих пор не впали в спячку. «Многие медведи засыпают на Курильском озере позже, чем на материке, по причине того, что нерест нерки сильно растянут», — объясняет Варавская. Медведи лакомятся и запасают жир, сколько могут, добавляет фотограф.

В заказнике обитает около 800 бурых медведей. Это самая крупная охраняемая популяция в Евразии.

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Анна Лысенко

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