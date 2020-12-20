Россиян предупредили о ранней весне

«Несмотря на то что зима будет вдвое холоднее, чем в прошлом году, холодный сезон будет по сокращенной программе. Как минимум на две недели меньше, чем он должен быть. Весна будет ранее положенных сроков», — сказал синоптик.
Он отметил, что обычно весна в Москве начинается примерно 27 марта, но в этот раз потепление и таяние снега должно произойти раньше положенного срока. Аналогичное явление будет наблюдаться в остальной центральной части России.
«Вся европейская Россия практически без исключения будет находиться в красной зоне. Тепло будет везде», — уточнил Тишковец.
По его словам, весь 2020 год в России оказался аномально теплым, это же касается нынешней зимы. В среднем по стране превышение нормы в январе составит два градуса, в феврале — три-четыре градуса, в марте — до трех градусов. При этом в азиатской части России зима ожидается холодной, а в Сибирь в новогоднюю ночь придут крепкие морозы.