Дерипаска усомнился в возвращении «нормальной жизни» ранее 2023 года

В фильме Аскер-заде глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что к весне 2021 года пандемия может прекратиться. Аналогичного мнения придерживается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что самый острый период распространения заболевания закончится через несколько месяцев.
Глава Минздрава Михаил Мурашко и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сообщили, что циркуляция коронавируса будет продолжаться еще долго, но пандемия с приходом вакцин в скором времени завершится.
«Сильно сомневаюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023-го. Слишком много сложных этапов нужно пройти до этого», — написал Дерипаска.
По его словам, предстоит привить 25% наиболее активного населения, разработать медицинские паспорта с иммунным статусом, создать качественные сервисы для онлайн-образования.
«Вряд ли раньше. Пока понаступаем на грабли», — резюмировал бизнесмен.
В октябре миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что единственным условием нормализации жизни человечества и преодоления последствий пандемии станет эффективная и доступная всем вакцина от COVID-19. До этого Гейтс утверждал, что пандемия закончится в 2022 году.
В декабре директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявлял, что одна лишь вакцина не поможет остановить распространение заболевания. Чтобы покончить с пандемией коронавирусной инфекции, по его словам, нужно придерживаться комплекса санитарных мер параллельно с прививочной кампанией.
Согласно актуальной информации Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились более 76,3 млн человек. Почти 1,7 млн умерли, более 43 млн выздоровели.