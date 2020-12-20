Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
13Звездный десант: пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк
12«Высокая вода» в Венеции
18:56 (мск), источник: РБК

Дерипаска усомнился в возвращении «нормальной жизни» ранее 2023 года

Человечество вряд ли сможет вернуться к привычной жизни раньше 2023 года. Об этом заявил миллиардер Олег Дерипаска в Telegram. Таким образом бизнесмен отреагировал на заявления экспертов в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус».

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА "Новости"

В фильме Аскер-заде глава Роспотребнадзора Анна Попова выразила мнение, что к весне 2021 года пандемия может прекратиться. Аналогичного мнения придерживается пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что самый острый период распространения заболевания закончится через несколько месяцев.

Глава Минздрава Михаил Мурашко и представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович сообщили, что циркуляция коронавируса будет продолжаться еще долго, но пандемия с приходом вакцин в скором времени завершится.

«Сильно сомневаюсь, что мы сможем вернуться к нормальной жизни ранее мая 2023-го. Слишком много сложных этапов нужно пройти до этого», — написал Дерипаска.

По его словам, предстоит привить 25% наиболее активного населения, разработать медицинские паспорта с иммунным статусом, создать качественные сервисы для онлайн-образования.

«Вряд ли раньше. Пока понаступаем на грабли», — резюмировал бизнесмен.

Читайте также
Дерипаска назвал издевательством прощение процентов по кредитам для заболевших COVID-19

В октябре миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс заявил, что единственным условием нормализации жизни человечества и преодоления последствий пандемии станет эффективная и доступная всем вакцина от COVID-19. До этого Гейтс утверждал, что пандемия закончится в 2022 году.

В декабре директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявлял, что одна лишь вакцина не поможет остановить распространение заболевания. Чтобы покончить с пандемией коронавирусной инфекции, по его словам, нужно придерживаться комплекса санитарных мер параллельно с прививочной кампанией.

Согласно актуальной информации Университета Джонса Хопкинса, во всем мире коронавирусом заразились более 76,3 млн человек. Почти 1,7 млн умерли, более 43 млн выздоровели.

 США назвала Россию врагом
В Югре мужчина отсидел десять лет за убийство отца и зарезал мать
Мурашко: в России нет «кардинального роста» заболеваемости COVID
Россиян предупредили о ранней весне в 2021 году
СМИ: британцы массово бросились покидать Лондон
ВМС США приказали более агрессивно действовать против России
Россиянин обманул счетчик и получил иск на миллион рублей
Сборная России по хоккею стала победителем Кубка Первого канала
На Канарах задержали россиянина по делу о хищении 900 тысяч евро
Gnezdo.ru
Алсу призналась, почему не показывает фото сына
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Что с коленями Меган Маркл?
Что на самом деле делали полевые жёны на фронте
Горячие темы на Авто
смотрите? 654
Игрушки) 422
Сказка про деревню Куриловка 188
А что тут такого? Пятница же ... 176
Кино
Елизавете Боярской — 35: лучшие роли «несовременной» актрисы Вспоминаем, как из дочери главного мушкетера страны ей удалось стать одной из самых популярных российских кинозвезд
Новости партнеров
10 тыс. рублей тем, кто старше 65: ознакомьтесь с условиями
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Популярные темы на «Детях»
Крик души многодетной матери: «Мы делаем уроки круглосуточно, хватит издеваться!» 823
Забавные картинки 575
почему 569
Забавные картинки 545
Новости партнеров
Жена Лаврова: как она выглядит
Редкая монета СССР, которая стоит 350 тысяч рублей
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Знак вора: как домушники метят квартиры для ограбления
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь