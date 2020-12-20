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21:57 (мск), источник: РИА Новости

Ученые рассказали о потерявших зрение после COVID-19 пациентах

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Ученые обнаружили, что коронавирус может спровоцировать редкую инфекцию, которая приводит к потере зрения. Об этом пишет Knowridge Science Report.

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Источник: РИА Новости

Исследование было проведено командой Университета Хофстра в Хемпстеде, штат Нью-Йорк.

В одной из больниц Нью-Йорка у трех пациентов, страдающих COVID-19, развился кератит — воспаление роговицы. Затем на этом фоне развился эндофтальмит — гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока.

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Наличие трех случаев эндофтальмита за такое короткое время является чрезвычайно редким явлением, и, поскольку все они были связаны с инфекцией COVID-19, необходимо новое исследование, отмечают специалисты.

Отмечается, что всем участникам наблюдений было больше 60 лет.

Из трех пациентов один умер от COVID-19, другому пришлось удалить глаз, а третий — потерял зрение.

Эндофтальмит встречается очень редко, но может быть вызван вирусом. Симптомами инфекции могут быть покраснение, боль, выделения из глаза, отек век и снижение зрения.

Кроме того, переход кератита в эндофтальмит — очень редкое явление. Другое исследование показало только 27 случаев за 15 лет, когда у пациента развился эндофтальмит, вызванный кератитом.

Хотя вполне возможно, что кератит был связан с COVID-19, у ученых на данный момент очень мало информации, позволяющей предположить, что заболевание возникло именно из-за коронавируса.

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