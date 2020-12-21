Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новые запреты, ожидающие владельцев жилья в 2021 году В России рассказали об изменениях, которые ожидают людей, живущих в многоквартирных домах
Фоторепортажи
12Ухань спустя год после начала пандемии
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
00:52 (мск), источник: РИА Новости

Названы самые востребованные профессии в 2021 году

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Врачи, IT-специалисты и продавцы, которые быстро умеют осваивать новые навыки, станут самыми востребованными профессиями у российских работодателей в следующем году, выяснили эксперты сервисов Работа.ру и «СберИндекс» о предварительных итогах 2020 года на рынке труда, которое есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: Агентство «Москва»

«В следующем году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты, IT-специалисты, представители массовых специальностей (водители, продавцы, комплектовщики, курьеры, сборщики, логисты)», — выяснили эксперты.

Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

А одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. «Один из главных навыков, который предстоит освоить каждому работнику, — умение учиться, то есть быстро усваивать и обрабатывать новую информацию. Из-за тренда на переквалификацию и быстрый вход в профессию крайне полезными навыками станут адаптивность и гибкость», — пояснили авторы исследования.

Например, школьные учителя, которым пришлось срочно осваивать программы для видеозвонков и групповых конференций, организовывать проверку домашних заданий онлайн.

Еще два важных навыка, связанные со всеобщим переходом в digital, — компьютерная грамотность (знание офисных программ и приложений) и знание основ кибербезопасности, отмечается в исследовании.

 Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции
'Это красивый ход': Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море
Мир прекращает авиасообщение с Британией из-за мутации COVID-19
Бывший фигурист Илья Авербух женился на звезде «Папиных дочек»
Россиян предупредили о ранней весне в 2021 году
Курс биткоина побил исторический рекорд
Стал известен обладатель премии «Лучший футболист года в России»
ВМС США приказали более агрессивно действовать против России
Gnezdo.ru
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Как выглядят жены арабов дома: не поверите
Ученый показал, куда человек попадает после смерти
Горячие темы на Авто
Игрушки) 423
Сказка про деревню Куриловка 237
Какую лебедку купить для бытовых нужд? 174
А что тут такого? Пятница же ... 176
Кино
Елизавете Боярской — 35: лучшие роли «несовременной» актрисы Вспоминаем, как из дочери главного мушкетера страны ей удалось стать одной из самых популярных российских кинозвезд
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Тайна снимка 1938 г.: женщина с сотовым телефоном
10 самых бездарных звезд, которых не любят зрители
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
"Воронины"... Как актеры умирали один за другим
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь