00:52 (мск), источник: РИА Новости
Названы самые востребованные профессии в 2021 году
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Врачи,
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«В следующем году востребованными для работодателей будут медработники, фармацевты,
А одним из главных трендов следующих лет станет готовность непрерывного обучения. «Один из главных навыков, который предстоит освоить каждому работнику, — умение учиться, то есть быстро усваивать и обрабатывать новую информацию.
Например, школьные учителя, которым пришлось срочно осваивать программы для видеозвонков и групповых конференций, организовывать проверку домашних заданий онлайн.
Еще два важных навыка, связанные со всеобщим переходом в digital, — компьютерная грамотность (знание офисных программ и приложений) и знание основ кибербезопасности, отмечается в исследовании.