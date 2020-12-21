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09:19 (мск), источник: Интерфакс

Российский инфекционист не увидел уникальности в британской мутации коронавируса

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU — Коронавирус SARS-CoV-2 продолжает мутировать, но его патогенность серьезно не меняется, считает руководитель отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболеваний Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ, Новосибирск) Александр Шестопалов.

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Источник: AFP 2020

«Вирус мутирует всегда, с высокой скоростью. Сейчас выявлен вариант британский, до этого выявлялся датский — однако в целом летальность вызванного им заболевания не меняется, оставаясь в границах 1−3% в зависимости от того, кто как считает», — сказал он «Интерфаксу».

Еще рано прогнозировать, что новый вариант вируса может стать доминирующим, нужно продолжать его изучать, считает эксперт.

Международный портал медицинской информации Medical Xpress сообщил, что впервые «британский вариант» коронавируса был выявлен еще в сентябре. В ноябре этот штамм вызвал вспышку заболеваемости в Кенте, которая перебросилась на Лондон и Эссекс. Британские ученые отметили, что этот вариант распространяется на 70% быстрее, чем предшествующие штаммы, но нет доказательств, что новый штамм вызывает более высокую летальность или снижает эффективность вакцинации.

Новый штамм имеет 23 отличия, в том числе по способу связывания вируса с клетками человека, некоторые ученые все же полагают, что этого достаточно, чтобы повлиять на эффективность вакцин.

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