00:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 22 декабря
Выпуск первой почтовой марки в России, свержение режима Чаушеску в Румынии, открытие Бранденбургских ворот и другие события, которые произошли в этот день.
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22 декабря 1857 года Почтовый департамент издал циркуляр «О введении почтовых марок для всеобщего пользования». Пробные экземпляры марок утвердил царь Александр II и «высочайше повелеть соизволил называть их вместо штемпельных почтовыми марками». На марке был изображен государственный герб России — в голубом овале на фоне мантии, увенчанной короной (автор рисунка — старший гравер Экспедиции заготовления государственных бумаг Ф. М. Кеплер).
План ГОЭЛРО, первый единый государственный перспективный план развития народного хозяйства России, был разработан в 1920 году в Советской России Государственной комиссией по электрификации России (ГОЭЛРО) и принят на восьмом Всесоюзном съезде советов 22 декабря этого же года.
План ГОЭЛРО стал отправной точкой в создании системы электроэнергетики, а также первой научно обоснованной долгосрочной программой экономического развития в стране. Он был рассчитан на 10−15 лет и предусматривал коренную реконструкцию народного хозяйства на базе электрификации (строительство крупных предприятий, сооружение 30 районных электростанций, в том числе десяти гидроэлектростанций (ГЭС), общей мощностью 1,75 миллиона киловатт и годовой выработкой 8,8 миллиарда киловатт. План был выполнен к 1931 году.
Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник — День энергетика.
22 декабря 2020 года исполняется 73 года со дня рождения Эдуарда Николаевича Успенского. Писатель родился 22 декабря 1937 года в Егорьевске (Московская область). Отец работал в аппарате ЦК ВКП (б), мать была
В студенческие годы Успенский занялся литературным творчеством, печататься начал с 1960 года. Получил широкую известность как автор детских книжек «Крокодил Гена и его друзья», «Вниз по волшебной реке». В 1980—1990 годах опубликовал серию детских книжек «Каникулы в Простоквашино», «Дядя Федор, пес и кот», «Колобок идет по следу» и др. Успенский выступал как автор сценариев мультфильмов, многие из которых любимы не одним поколением зрителей. 14 августа 2018 года стало известно о смерти Эдуарда Успенского.
22 декабря 1989 года в Румынии произошла народная революция, которая привела к свержению правительства президента Социалистической Республики Румынии, генерального секретаря Компартии Румынии Николае Чаушеску. Румыния стала единственной страной Восточной Европы, где социалистический режим был свергнут не в результате «бархатной революции», а путем вооруженного восстания, а бывший лидер страны был казнен.
Через Бранденбургские ворота была проведена граница между Восточным и Западным Берлином. Проход здесь с августа 1961 года преграждала стена. 22 декабря 1989 года Бранденбургские ворота открылись для прохода. Сама ГДР перестала существовать 3 октября, войдя вместе с Западным Берлином в состав ФРГ в результате двухсторонних переговоров и заключению Договора об объединении Германии.
По данным «РИА Новости», ТАСС, ИД «КоммерсантЪ» и открытых источников