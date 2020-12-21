Ученые усомнились в данных о новом штамме коронавируса: «Покажите доказательства»

В Британии и вокруг нее разгорается паника по поводу распространения нового варианта коронавируса, который, по словам премьера Бориса Джонсона может оказаться на 70 процентов более заразным, чем предыдущие штаммы, и может сокрушить национальную систему здравоохранения. Эти опасения стали основной для введения строгих ограничений, которые в Соединенном Королевстве были восприняты как «отмена Рождества» для миллионов жителей.
Между тем, как сообщает Daily Mail, в научном сообществе раздаются скептические голоса по поводу заразности нового штамма. В частности, профессор доказательной медицины факультета первичной медико-санитарной помощи Оксфордского университета в Наффилде Карл Хенеган скептически оценил озвученную премьером цифру в 70%:
Я занимаюсь этой работой 25 лет и могу сказать, что вы не можете установить количественное число за такой короткий период времени.
По слова профессора, «все эксперты говорят, что еще рано делать такой вывод».
Профессор Хенеган утверждает, что, несомненно, это время года, «разгар вирусного сезона», стало трудным периодом для Национальной службы здравоохранения. Но он сказал, что отсутствие оснований для цифр подрывает доверие общества.
«Хотелось бы иметь очень четкие доказательства, а не “мы думаем, что это более передаваемо”, чтобы мы могли видеть, есть это или нет, — говорит профессор Карл Хенеган. — Это имеет огромные последствия, это вызывает страх и панику, но мы не должны попадать в такую ситуацию, когда правительство публикует данные, которые не поддаются количественной оценке».
Новый вариант коронавируса был найден 20 сентября в Кенте. И к середине ноября 28% случаев заболевания в Лондоне были связаны с этим заболеванием. А за неделю, начинающуюся 9 декабря, на него приходилось 62% случаев заражения.
Профессор Хенеган сказал, что если бы это было правдой, и новый вариант был бы более передаточным, «следует заблокировать всю страну», поскольку люди, покидающие столицу, чтобы избежать ограничений, могут распространять его.
Объявляя о новых ограничениях четвертого уровня, Борис Джонсон обвинил новый штамм COVID и сказал, что «он может быть на 70 процентов более передаточным, чем старый вариант». Глава правительства также сказал, что новый вирус может повысить скорость воспроизводства, известную как R, на 0,4. Когда R больше 1, вирус растет. Если он ниже 1, он уменьшается. По словам премьера, эти цифры, полученная в результате анализа, проведенного правительственным консультативным органом The New and Emerging Respiratory Virus Threats Advisory Group (Nervtag), являются «предварительными данными» и «подлежит рассмотрению».
Но, как заявил Борис Джонсон, «это лучшее, что у нас есть на данный момент. Мы должны действовать в соответствии с имеющейся у нас информацией, потому что она распространяется очень быстро».
Со своей стороны, председатель Nervtag и профессор новых инфекционных заболеваний в Центре тропической медицины и глобального здравоохранения Оксфордского университета Питер Хорби заявил, что цифра в 70 процентов основана на «сходящихся данных»: «Это включает, помимо прочего, скорость изменения частоты обнаружения варианта (скорость роста) и корреляцию между значениями R и частотой обнаружения нового варианта».
В протоколе заседания Nervtag от 18 декабря говорится, что у них есть «умеренная уверенность» в том, что новый вариант, известный как VUI-202012/01, «демонстрирует существенное повышение проницаемости по сравнению с другими вариантами». Этот вариант продемонстрировал экспоненциальный рост, когда были введены национальные меры изоляции, говорится в протоколе.