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11:16 (мск), источник: Газета.Ру

Жителей Нововоронежа шокировал памятник Аленке

Жителей Нововоронежа шокировал памятник Аленке, который открыли 18 декабря. Монумент был установлен по случаю 250-летия села Новая Аленовка.

Местные жители попросили мэрию убрать памятник, называя его «чертовщиной» и «ущербным подобием».

«Информация о появлении негативных отзывов относительно “Аленки” была доведена до инициаторов проекта — уроженцев села Новая Аленовка. И решение о сносе будет принято в случае, если инициаторы арт-объекта (старожилы) примут такое решение», — сообщила городская администрация на странице в «ВКонтакте».

Власти также отметили, что памятник стал подарком городу и уроженцам Новой Аленовки к 250-летию села. Бюджетных средств на скульптуру потрачено не было. Там добавили, что жители села одобрили появление «современного арт-объекта в городе».

В свою очередь жители Нововоронежа предложили переставить скульптуру из центра города непосредственно в село.

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