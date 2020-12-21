11:16 (мск), источник: Газета.Ру
Жителей Нововоронежа шокировал памятник Аленке
Жителей Нововоронежа шокировал памятник Аленке, который открыли 18 декабря. Монумент был установлен по случаю 250-летия села Новая Аленовка.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Местные жители попросили мэрию убрать памятник, называя его «чертовщиной» и «ущербным подобием».
«Информация о появлении негативных отзывов относительно “Аленки” была доведена до инициаторов проекта — уроженцев села Новая Аленовка. И решение о сносе будет принято в случае, если инициаторы
Власти также отметили, что памятник стал подарком городу и уроженцам Новой Аленовки к 250-летию села. Бюджетных средств на скульптуру потрачено не было. Там добавили, что жители села одобрили появление «современного
В свою очередь жители Нововоронежа предложили переставить скульптуру из центра города непосредственно в село.