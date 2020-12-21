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13:06 (мск), источник: РИА Новости

Ученые назвали возраст самого старого дерева в России

ИРКУТСК, 21 дек — РИА Новости. Старейшее дерево России растет на острове Ольхон: лиственнице «Страж Ольхона» 777 лет, сообщает пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».

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В пятерку старейших деревьев России вошли два дерева Прибайкальского национального парка. Одно из них возглавило список. Составителями рейтинга выступили эксперты Центра древесных экспертиз «Здоровый лес».

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«Самым древним деревом признана лиственница “Страж Ольхона” возрастом 777 лет. Также в топ-5 старейших деревьев вошла сосна “Одинокий воин” возрастом 606 лет. Оба дерева произрастают на песчаных массивах острова Ольхон», — говорится в сообщении.

Возраст деревьев определен во время совместной экспедиции участников партнерских программ «Деревья — памятники живой природы» и «Древо Байкала». Первооткрывателем старовозрастных деревьев на Ольхоне является доктор биологических наук Любовь Касьянова.

Кроме ольхонских деревьев в список пяти старейших деревьев из национального реестра вошли сосна из Хакасии, дубы из Псковской области и Дагестана.

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