12:16 (мск), источник: Газета.Ру
Мэрия Нововоронежа демонтирует памятник Аленке
В Нововоронеже демонтируют памятник Аленке, который осудили жители города
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«Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это
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Как отмечает Тулинова, после демонтажа Аленку поместят на склад администрации. Дальнейшее решение о судьбе
Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Горожан шокировал монумент. Местные жители попросили мэрию убрать