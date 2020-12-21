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12:16 (мск), источник: Газета.Ру

Мэрия Нововоронежа демонтирует памятник Аленке

В Нововоронеже демонтируют памятник Аленке, который осудили жители города из-за внешнего вида. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на замглавы администрации города Светлану Тулинову.

«Было принято решение о демонтаже. Сегодня ее срежут. Это не памятник, это арт-объект. Это у нас была создана рабочая группа, посвященная проведению мероприятий к 250-летию села Новая Аленовка. Установка арт-объекта — одно из многочисленных мероприятий», — сказала она.

На арт-объект было потрачено около миллиона рублей, однако из городского бюджета не было выделено «ни копейки». Созданием монумента занимался воронежский художник.

Как отмечает Тулинова, после демонтажа Аленку поместят на склад администрации. Дальнейшее решение о судьбе арт-объекта пока не принято.

Памятник по случаю 250-летия села Новая Аленовка открыли в Нововоронеже 18 декабря. Горожан шокировал монумент. Местные жители попросили мэрию убрать арт-объект, называя его «чертовщиной» и «ущербным подобием».

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