Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 21 декабряЗимнее солнцестояние, взрыв "Боинга-747" над Локерби и другие события в истории, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
6Победители фотоконкурса Earth Photo
13:30 (мск), источник: РИА Новости

Гинцбург объяснил Путину, почему в семье не все заболевают COVID-19

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург объяснил президенту РФ Владимиру Путину, почему в одной семье один заболевает коронавирусом, второй — нет: по словам эпидемиолога, это следствие большого количества интерферона у людей, которые ведут здоровый образ жизни.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА Новости

В ходе видеоконференции, приуроченной к подписанию документов о сотрудничестве между центром Гамалеи и AstraZeneca в сфере борьбы с COVID, Путин сказал, что «человеку неподготовленному трудно разобраться» в «птичьем языке» специалистов-эпидемиологов, и попросил объяснить, почему «члены одной семьи сталкиваются, оба провакцинированные, с вирусом, один заболевает в легкой форме, а второй — вообще нет». «Как это объяснить?», — задал вопрос глава государства.

Это очень просто объясняется. У того человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона. Это тот белок, который является характеристикой врожденного иммунитета.
Александр Гинцбург
директор центра Гамалеи

По его словам, в данном случае весь инфекционный процесс того человека, который не заболевает, «заканчивается на первой фазе иммунного ответа, на фазе фагоцитоза».

«Здесь не требуется включение специфического иммунитета, более глубокого иммунитета, обусловленного введением вакцины. То есть, этот человек защищен на первой стадии иммунного ответа. Это совершенно точно и однозначно. Высокий интерфероновый статус, как правило, бывает у людей, которые ведут нормальный, правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации. Такое нечасто встречается, но встречается», — добавил Гинцбург.

«Ну вот у меня, повторяю, несколько случаев, когда люди в равных условиях сталкиваются с вирусом, уже провакцинированные, один заболевает — действительно, в легкой форме, правда, это точно, в очень легкой, день-два и все проходит, а второй — не заболевает вообще. Во всяком случае, это говорит о том, что вакцина работает, защищает человека. Это совершенно очевидно. Я вас с этим поздравляю еще раз», — сказал на это Путин.

 Ключевые заявления Владимира Путина на большой пресс-конференции
'Это красивый ход': Россия нашла управу на эсминцы НАТО в Черном море
ФАС попросили запретить рекламу привлекательности банкротства
В Кремле пока не видят угрозы жизни россиян в ЦАР
Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский
Мэрия Нововоронежа демонтирует скандальный памятник Аленке
Россия испытала летающую боевую машину десанта
В России за сутки выявлено рекордное число заболевших COVID-19
Gnezdo.ru
Кроме Ефремова: 9 громких ДТП со звёздами РФ
Большой штраф: теперь любой дачник в зоне риска
США назвали повод для Третьей мировой войны
Российские звезды, отдавшие детей в детдом
Авто
Новая камера сможет штрафовать за несоблюдение дистанции Такие комплексы фото- видеофиксации появились в Великобритании
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Ну, раз все так любят Дедушку Мороза... 176
После развода 132
Предновогодняя суета 116
Как ему донести об этом? 97
Леди
Собчак, Королева и Киркоров блистали на музыкальном вечере Звезды посетили творческое мероприятие
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь