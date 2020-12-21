Гинцбург объяснил Путину, почему в семье не все заболевают COVID-19

В ходе видеоконференции, приуроченной к подписанию документов о сотрудничестве между центром Гамалеи и AstraZeneca в сфере борьбы с COVID, Путин сказал, что «человеку неподготовленному трудно разобраться» в «птичьем языке» специалистов-эпидемиологов, и попросил объяснить, почему «члены одной семьи сталкиваются, оба провакцинированные, с вирусом, один заболевает в легкой форме, а второй — вообще нет». «Как это объяснить?», — задал вопрос глава государства.
Это очень просто объясняется. У того человека, который вообще не заболевает, очень высокий уровень интерферона. Это тот белок, который является характеристикой врожденного иммунитета.
Александр Гинцбургдиректор центра Гамалеи
По его словам, в данном случае весь инфекционный процесс того человека, который не заболевает, «заканчивается на первой фазе иммунного ответа, на фазе фагоцитоза».
«Здесь не требуется включение специфического иммунитета, более глубокого иммунитета, обусловленного введением вакцины. То есть, этот человек защищен на первой стадии иммунного ответа. Это совершенно точно и однозначно. Высокий интерфероновый статус, как правило, бывает у людей, которые ведут нормальный, правильный образ жизни, хорошо питаются, хорошо спят и не попадают в стрессовые ситуации. Такое нечасто встречается, но встречается», — добавил Гинцбург.
«Ну вот у меня, повторяю, несколько случаев, когда люди в равных условиях сталкиваются с вирусом, уже провакцинированные, один заболевает — действительно, в легкой форме, правда, это точно, в очень легкой, день-два и все проходит, а второй — не заболевает вообще. Во всяком случае, это говорит о том, что вакцина работает, защищает человека. Это совершенно очевидно. Я вас с этим поздравляю еще раз», — сказал на это Путин.