Россия поднялась выше Швеции и Германии в рейтинге самых устойчивых к коронавирусу стран

Россия поднялась на 18-е место в составленном Bloomberg рейтинге стран, которым удается лучше других справляться с угрозой коронавируса. В версии списка месяц назад Россия была 22-й.
Россия в декабрьском рейтинге оказалась выше Швеции.
В ноябре Bloomberg считал, что скандинавская страна, которая отказалась от карантина и каких-либо действительно серьезных ограничений, действует лучше, чем Россия.
Через месяц Швеция, бывшая на 16-м месте, потеряла сразу 11 позиций и опустилась на 27-е. Швеция в топ-30 стран — лидеров по числу случаев заражения в месяц на 100 000 населения (1573 против 527 в России). Но при этом смертность за месяц в Швеции меньше, чем в России (1% от числа заболевших против 1,9% соответственно). У России одна из самых высоких в топ-20 стран долей позитивных тестов: 5,7%. Больше только у Японии, Канады, Нидерландов и Бангладеш.
Россия оказалась выше таких стран, как Нидерланды, Германия, Швейцария, Великобритания, Франция и США.
Общий балл России по системе Bloomberg — 61,7 пункта. У Израиля, который встал на строчку выше, 62,4 пункта. Лидером рейтинга осталась Новая Зеландия — 85,6 пункта. Там всего два случая за месяц на 100 000 населения и нулевая смертность. На втором месте расположился Тайвань, на третьем — Австралия. Худшими в рейтинге оказались Мексика, Аргентина и Перу.
Согласно данным рейтинга, лучшая обеспеченность населения вакцинами у Канады: заключенные соглашения покрывают население страны более чем в пять раз.
В Великобритании — почти в три раза. Третий результат у Новой Зеландии — 246,8% населения. У России обеспеченность вакциной оценена в 107%. В России уже есть зарегистрированные вакцины — «Спутник V» и «ЭпиВакКорона», но по обеспеченности веществами она, согласно рейтингу Bloomberg, уступает в том числе Мексике, странам ЕС, США, Чили, Швеции, Израилю, Японии и Австралии.
Новая Зеландия держит границы закрытыми, заключила несколько соглашений на поставку вакцины и добилась победы над инфекцией внутри страны, отметил Bloomberg. Япония и Южная Корея потеряли позиции из-за ухудшения обстановки с наступлением холодов. На семь позиций упала Германия. США и Греция — на 19 позиций каждая.
Bloomberg ранжирует страны с объемом экономики более $200 млрд по 10 ключевым показателям. Учитываются в том числе резервы системы здравоохранения, влияние связанных с вирусом ограничений на экономику и свобода передвижений.