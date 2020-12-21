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17:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Маленькая черепаха уничтожила двухметровую рождественскую ель

Рептилия опрокинула дерево, пока хозяйка ходила в магазин.

Уничтожать рождественские ели, как выяснилось, любят не только коты. Выяснить отношения с 2-метровой зеленой красавицей в середине декабря решила и черепаха из Великобритании по имени Тор.

5-летнюю рептилию хозяйка Джоди Рейнольдс оставила ползать по квартире без присмотра всего на 20 минут, пока выходила в ближайший магазин. Но вернувшись домой, женщина обнаружила дома неприятный сюрприз: упавшую огромную ель, разбитые игрушки и разлитую по комнате воду из подставки.

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Причина катастрофы стала ясна сразу — Джоди увидела уползающего от елки Тора. По словам женщины, это был самый медленный побег с места преступления в мире.

Британка провела быстрое расследование и решила, что черепаха каким-то образом залезла на одну из ножек подставки, а затем просто качнула дерево, которое оказалось совсем неустойчивым.

Джоди отметила, что была поражена силой крохотного питомца и совсем на него не обижается. Но теперь он будет гулять по комнате только в ее присутствии, пишет The Sun.

Екатерина Гура

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