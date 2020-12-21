Маленькая черепаха уничтожила двухметровую рождественскую ель

Уничтожать рождественские ели, как выяснилось, любят не только коты. Выяснить отношения с 2-метровой зеленой красавицей в середине декабря решила и черепаха из Великобритании по имени Тор.
5-летнюю рептилию хозяйка Джоди Рейнольдс оставила ползать по квартире без присмотра всего на 20 минут, пока выходила в ближайший магазин. Но вернувшись домой, женщина обнаружила дома неприятный сюрприз: упавшую огромную ель, разбитые игрушки и разлитую по комнате воду из подставки.
Причина катастрофы стала ясна сразу — Джоди увидела уползающего от елки Тора. По словам женщины, это был самый медленный побег с места преступления в мире.
Британка провела быстрое расследование и решила, что черепаха каким-то образом залезла на одну из ножек подставки, а затем просто качнула дерево, которое оказалось совсем неустойчивым.
Джоди отметила, что была поражена силой крохотного питомца и совсем на него не обижается. Но теперь он будет гулять по комнате только в ее присутствии, пишет The Sun.