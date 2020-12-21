Пользователи соцсетей превратили памятник Аленке в мемы (фото)

18 декабря в честь 250-летия села Новая Аленовка в Нововоронеже установили памятник Аленке, которая по местным легендам, была основательницей села.
Однако памятник простоял недолго: люди массово начали жаловаться на «кошмарную» скульптуру и всячески критиковать как сам памятник, так и его создателей вместе с местной администрацией. Уже днем 21 декабря Аленку сняли с основания и увезли в неизвестном направлении.
Ранее сообщалось, что после демонтажа Аленку поместят на склад администрации и будут решать ее дальнейшую судьбу.
И хоть простоял памятник всего пару дней, забудут о нем еще не скоро. Пользователи соцсетей настолько вдохновились необычным обликом Аленки, что мигом наделали мемов и нашли ей пару среди других известных памятников России.