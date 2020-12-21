У ВОЗ нет доказательств, что новый тип COVID-19 усиливает тяжесть болезни

«На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием», — сказал Райан на брифинге, комментируя ситуацию с новым штаммом.
Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.
В минздраве ЮАР ранее также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.