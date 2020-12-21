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22:46 (мск), источник: РИА Новости

У ВОЗ нет доказательств, что новый тип COVID-19 усиливает тяжесть болезни

ЦЮРИХ, 21 дек — РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не располагает доказательствами, что новая мутация коронавируса усиливает тяжесть течения заболевания, заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

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Источник: Агентство «Москва»

«На данный момент нет никаких доказательств того, что есть какое-либо увеличение тяжести, связанное с этим заболеванием», — сказал Райан на брифинге, комментируя ситуацию с новым штаммом.

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Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. В субботу консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

В минздраве ЮАР ранее также сообщали, что генетики выявили новую для страны мутацию коронавируса, названную 501.V2.

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