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09:05 (мск), источник: Вести.Ru

Уникальная оптическая иллюзия: Сатурн и Юпитер слились в единое целое

Сатурн и Юпитер максимально сблизились на небе и в следующий раз это явление будет только через 60 лет.

Источник: NASA

Они соблюдают дистанцию во время свиданий каждые 20 лет, но сегодня — в день зимнего солнцестояния — впервые за почти 8 веков слились в одну яркую звезду. Главные тяжеловесы Солнечной системы — Юпитер и Сатурн -всего несколько часов назад стали оптической иллюзией для всех землян. Увидеть её над юго-западным горизонтом можно было даже невооружённым взглядом. Те, кто видел подобное около двух тысяч лет назад, назвали явление Вифлеемской звездой.

Собрать телескопы! На часах — 17:35, самое время устремить взор к звёздам. Там, наверху — просто подарок небес для любого неравнодушного астронома. Великое соединение Сатурна и Юпитера.

«Когда в Москве была ещё ясная погода, они были достаточно ещё далеко на небе, в сравнительном масштабе. Но уже хорошо рядышком смотрелись», — пояснил Олег Угольников, старший научный сотрудник института космических исследований РАН.

Это уникальная возможность для всех жителей Земли. Сблизившиеся Сатурн и Юпитер видно из любой точки нашей планеты. Если небо не затянуто облаками. До этого так же тесно они сходились двадцать лет назад. А следующий раз будет лишь в 2080-м.

«Как правило, на немножко большем расстоянии. А сейчас всего лишь шесть угловых минут. То есть это очень близкое расстояние. Но это примерно одна пятая часть Луны», — рассказал Алексей Бакланов, учёный секретарь Крымской астрофизической обсерватории.

Над крымской обсерваторией — облачно, увидеть сближение Сатурна и Юпитера пока не удалось.

Но как их вообще найти?

Помогут две звезды, две светлых точки. Они в созвездии Козерога — Дабих и Альгеди или Альджеди. Сами по себе очень интересные, так называемые «кратные звёзды», состоящие из нескольких. А чуть ниже и правее как раз и будут находиться сблизившиеся планеты-гиганты.

Причём, во всей Солнечной системе полюбоваться смогут только те, кто живёт на нашей планете.

«Это не реальное сближение планет в космосе. Это именно видимое сближение, и мы можем наблюдать его только с Земли. На самом деле, планеты находятся друг от друга на большом расстоянии. От Солнца они тоже не меняют расстояние. Сейчас расстояние между их орбитами составляет 750 миллионов километров», — говорит Елена Илющенко, старший методист Московского планетария.

Так ярко, как сейчас, Юпитер и Сатурн светили восемь веков назад, в 1226-м году. И астроном Кеплер в XVII веке даже предположил, что именно сближение планет-гигантов было той самой Вифлеемской звездой, указавшей путь библейским волхвам.

Красивая, но всё же ошибочная теория

«Между примерно, 4-м и 7-м годом до нашей эры — дата Рождества определяется, если опираться на исторические события, связанные с ним. И в эти даты было много разных астрономических явлений. Начиная от кометы Галлея, заканчивая собственно тем самым наложением», — подчеркнул Антон Беликов, теолог, кандидат философских наук.

Сегодня планеты выглядели близкими как никогда. Теперь начинают медленно расходиться. Но увидеть их рядом можно будет ещё пять дней.

Лучшее время — с половины шестого до половины седьмого вечера. Смотреть нужно прямо над горизонтом. В мощный бинокль и, тем более, в телескоп, даже любительский, можно увидеть не только сами планеты-гиганты, но и кольца Сатурна, и спутники Юпитера.

И ещё одно уточнение — никаких катаклизмов предыдущие сближения планет не принесли.

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