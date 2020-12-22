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00:17 (мск), источник: РИА Новости

Байден сделал прививку от коронавируса

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Избранному президенту США Джо Байдену ввели первую дозу вакцины от коронавируса компании Pfizer.

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Источник: AFP 2020

Прививка 78-летнему Байдену была сделана в штате Делавер в больнице ChristianaCare. Трансляцию из клиники вели американские телеканалы.

«Я делаю это, чтобы показать, что люди должны быть готовы к вакцинации, когда появится возможность получить вакцину. Здесь не о чем беспокоиться. Жду вторую инъекцию», — сказал Байден после получения вакцины.

Он рассказал, что ранее в понедельник прививка также была сделана его жене Джилл.

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