09:23 (мск), источник: Известия
Не выходя из дома: как 2020 год изменил привычки россиян
Жители страны стали активнее покупать медицинские гаджеты, товары из серии «сделай сам» и образовательные курсы.
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В 2020 году
Самоизоляция изменила потребительское поведение — люди стали расходовать больше денег в интернете на то, что можно заказать с доставкой или чем можно пользоваться дистанционно. Например, средний чек на продукты и готовую еду в 2020-м вырос в 3,4 раза, свидетельствуют данные аналитиков платежного сервиса ЮMoney (есть в распоряжении редакции).
В AliExpress «Известиям» сообщили, что в течение нескольких месяцев, проведенных дома, потребители стали переключаться на самостоятельное приготовление пищи и занятия, которые можно охарактеризовать определением «сделай сам».
— Даже когда во всем мире было снято множество ограничений, «домашние» привычки сохранились и продолжают диктовать новые тренды на рынке, — рассказали в маркетплейсе.
Так, весной и летом на AliExpress наблюдался рост спроса на товары для туризма и активного отдыха. В
В Wildberries «Известиям» рассказали, что за 11 месяцев 2020 года покупательская аудитория сервиса увеличилась на 16,5 млн, составив почти 38,5 млн зарегистрированных пользователей:
В этот период к
онлайн-покупкамтакже активно приобщались представители старшего поколения в возрасте от 55 лет и жители небольших населенных пунктов.
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— Например, количество заказов, обработанных Ozon за девять месяцев, увеличилось на 130% в годовом сопоставлении — до 44,3 млн. Оборот от продаж за это же время вырос на 142%, до 121,6 млрд рублей. Во II квартале, на который пришелся самый жесткий локдаун, оборот вырос практически в три раза, — рассказала она.
— Новые экономические реалии вынуждают людей, с одной стороны, выбирать только необходимые товары и отказываться от крупных покупок. С другой стороны, режим самоизоляции стимулирует рост покупательского спроса на кино, музыку, видеоигры и другие цифровые товары, — отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.
В 2020 году выросло и количество платежей на сервисах с фильмами, музыкой и другим контентом. По данным аналитиков ЮKassa, рост составил примерно 2,8 раза относительно 2019 года.
— А вот у площадок с билетами на поезда и самолеты, а также у сервисов с билетами в кино, театры, музеи и на концерты по этому показателю «низкий сезон». В обоих случаях количество платежей упало на 37% в 2020-м по сравнению с 2019-м, — говорится в исследовании.
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— Наиболее обсуждаемыми темами в подкастах стали коронавирус, дети и родительство, а также игры. Самым популярным оказался «ТЕД на русском», — отметили в «Яндекс. Музыке».
По данным «Яндекс. Плюса» (сюда входит «Кинопоиск», «Яндекс. Музыка» и другие сервисы), число подписчиков увеличилось вдвое с начала года и преодолело отметку в 5 млн пользователей в России.
При этом, по данным ЮKassa, несмотря на рост числа платежей за цифровой контент, тратить на него пользователи стали меньше за каждую покупку — средний чек сократился на 28% (до 536 рублей) в этом году по сравнению с прошлым. Еще сильнее упал данный показатель у сервисов, которые продают авиа- и железнодорожные билеты, — на 33% (до 13 562 рублей).
Тренды уходящего года продолжат развиваться в 2021 году. Всеобщая удаленка может продлиться, а значит, электронная торговля будет всё глубже проникать в нашу жизнь, прогнозирует Иван Глазачев.
В 2020 году в Wildberries отметили существенный рост популярности
— Мы полагаем, что в 2021 году этот тренд сохранится и
Покупатели из регионов действительно постепенно открывают для себя
— Это происходит в том числе благодаря ускорению доставки в субъекты, а она становится возможной за счет расширения логистической инфраструктуры ключевых игроков рынка, — сообщила Мария Заикина.
То, что предприниматели внедряли в нынешнем году