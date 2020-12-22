Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 декабряВыпуск первой почтовой марки в России, свержение режима Чаушеску в Румынии, открытие Бранденбургских ворот и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
12Большая пресс-конференция Владимира Путина
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
09:23 (мск), источник: Известия

Не выходя из дома: как 2020 год изменил привычки россиян

Жители страны стали активнее покупать медицинские гаджеты, товары из серии «сделай сам» и образовательные курсы.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: Известия

В 2020 году из-за самоизоляции и других ограничительных мер, связанных с коронавирусом, россияне стали тратить больше денег на товары с доставкой на дом, а также на платный контент — например, кино и музыку. Спрос на покупку билетов в театры и музеи, наоборот, снизился на 37%, свидетельствуют данные аналитиков. Ритейл подтверждает увеличение интереса к онлайну и формирование новых потребительских привычек у россиян. Так, Aliexpress зафиксировал повышенную тягу жителей страны к товарам категории «сделай сам», оборудованию для кемпингов и медицинским гаджетам. Растет и популярность сервисов онлайн-образования. Опрошенные «Известиями» эксперты уверены, что эти тенденции сохранятся и в следующем году.

Магазин на диване

Самоизоляция изменила потребительское поведение — люди стали расходовать больше денег в интернете на то, что можно заказать с доставкой или чем можно пользоваться дистанционно. Например, средний чек на продукты и готовую еду в 2020-м вырос в 3,4 раза, свидетельствуют данные аналитиков платежного сервиса ЮMoney (есть в распоряжении редакции).

Спецпроект
2020: вспомнить все хорошее

В AliExpress «Известиям» сообщили, что в течение нескольких месяцев, проведенных дома, потребители стали переключаться на самостоятельное приготовление пищи и занятия, которые можно охарактеризовать определением «сделай сам».

— Даже когда во всем мире было снято множество ограничений, «домашние» привычки сохранились и продолжают диктовать новые тренды на рынке, — рассказали в маркетплейсе.

Так, весной и летом на AliExpress наблюдался рост спроса на товары для туризма и активного отдыха. В мае-августе популярностью пользовалось оборудование для кемпинга — в целом сегмент кемпингового снаряжения вырос на 16,5%. А в период с 1 ноября по 15 декабря 2020 года покупатели активно приобретали медицинские гаджеты: количество покупок пульсоксиметров на площадке выросло в 31 раз по сравнению с прошлогодним периодом, отметили в пресс-службе.

В Wildberries «Известиям» рассказали, что за 11 месяцев 2020 года покупательская аудитория сервиса увеличилась на 16,5 млн, составив почти 38,5 млн зарегистрированных пользователей:

В этот период к онлайн-покупкам также активно приобщались представители старшего поколения в возрасте от 55 лет и жители небольших населенных пунктов.

В апреле-мае число новых покупателей Ozon выросло на 84% в сравнении с 2019 годом. При этом после открытия офлайн-точек каждый четвертый «весенний» новый клиент сделал повторный заказ, каждый седьмой — два заказа или более, рассказала «Известиям» заместитель генерального директора Ozon по связям с индустрией Мария Заикина.

— Например, количество заказов, обработанных Ozon за девять месяцев, увеличилось на 130% в годовом сопоставлении — до 44,3 млн. Оборот от продаж за это же время вырос на 142%, до 121,6 млрд рублей. Во II квартале, на который пришелся самый жесткий локдаун, оборот вырос практически в три раза, — рассказала она.

— Новые экономические реалии вынуждают людей, с одной стороны, выбирать только необходимые товары и отказываться от крупных покупок. С другой стороны, режим самоизоляции стимулирует рост покупательского спроса на кино, музыку, видеоигры и другие цифровые товары, — отметил генеральный директор ЮMoney Иван Глазачев.

Доставка развлечений

В 2020 году выросло и количество платежей на сервисах с фильмами, музыкой и другим контентом. По данным аналитиков ЮKassa, рост составил примерно 2,8 раза относительно 2019 года.

5 мифов о лотереях
Развенчиваем стереотипы

— А вот у площадок с билетами на поезда и самолеты, а также у сервисов с билетами в кино, театры, музеи и на концерты по этому показателю «низкий сезон». В обоих случаях количество платежей упало на 37% в 2020-м по сравнению с 2019-м, — говорится в исследовании.

В пресс-службе «Яндекс. Музыка» «Известям» рассказали, что в 2020 году подписчики заметно чаще слушали подкасты: сейчас в среднем 28% подписчиков слушают их хотя бы раз в месяц и 14% — раз в неделю.

— Наиболее обсуждаемыми темами в подкастах стали коронавирус, дети и родительство, а также игры. Самым популярным оказался «ТЕД на русском», — отметили в «Яндекс. Музыке».

По данным «Яндекс. Плюса» (сюда входит «Кинопоиск», «Яндекс. Музыка» и другие сервисы), число подписчиков увеличилось вдвое с начала года и преодолело отметку в 5 млн пользователей в России.

При этом, по данным ЮKassa, несмотря на рост числа платежей за цифровой контент, тратить на него пользователи стали меньше за каждую покупку — средний чек сократился на 28% (до 536 рублей) в этом году по сравнению с прошлым. Еще сильнее упал данный показатель у сервисов, которые продают авиа- и железнодорожные билеты, — на 33% (до 13 562 рублей).

Зато люди стали чаще платить за онлайн-обучение — на площадках с курсами, мастер-классами и тренингами платежей стало больше почти на 50%, чем в прошлом году, подсчитали аналитики.

От форс-мажора до стандарта

Тренды уходящего года продолжат развиваться в 2021 году. Всеобщая удаленка может продлиться, а значит, электронная торговля будет всё глубже проникать в нашу жизнь, прогнозирует Иван Глазачев.

Новость
Выход в свет. Как посещать общественные места в пандемию и не заболеть

В 2020 году в Wildberries отметили существенный рост популярности интернет-покупок среди жителей небольших населенных пунктов страны с численностью от 500 человек, где розничная торговля развита не так хорошо.

— Мы полагаем, что в 2021 году этот тренд сохранится и интернет-торговля будет активно развиваться не только в крупных городах, но и труднодоступных населенных пунктах, — рассказали в пресс-службе маркетплейса.

Покупатели из регионов действительно постепенно открывают для себя онлайн-канал, соглашается специалист Ozon.

— Это происходит в том числе благодаря ускорению доставки в субъекты, а она становится возможной за счет расширения логистической инфраструктуры ключевых игроков рынка, — сообщила Мария Заикина.

То, что предприниматели внедряли в нынешнем году из-за необходимости, в дальнейшем превратится в стандарты, отметил Иван Глазачев. Компании станут учитывать в своих бизнес-моделях изменение покупательского поведения в онлайне.

 Жалобы оцифруют: отменять штрафы с камер разрешат онлайн
Не выходя из дома: как 2020 год изменил привычки россиян
Посол РФ прокомментировал новые санкции Минторга США
Роструд назвал способ сделать 31 декабря выходным днем
СП призвала пересмотреть систему оплаты труда бюджетников
Ученые предположили, как появился новый тип коронавируса
Юпитер сблизился с Сатурном впервые за 800 лет (фото)
Аналитики предупредили о подорожании сотовой связи в 2021 году
Здоровье
У оральных контрацептивов найден «антираковый» эффект Вывод сделали на основе исследования 250 тыс. женщин.
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
Как выглядит мама 15-летнего сына Лукашенко 
Кремль отреагировал на запрет Путину посещать Олимпиаду
"Красу Росгвардии" уволили со службы из-за "запретного" видео
Авто
5 главных автомобильных законов уходящего года 2020 год принес много нововведений российским водителям. Авто Mail.ru рассказывает о пяти самых важных из них
Кино
Бузова и Собчак попрощались с «Домом 2» Проект больше не будет выходить на ТНТ
Новости партнеров
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
У Байдена намечена первая жертва: это Зеленский
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Жена Лаврова: как она выглядит
Дети
Отпускное фото жены Тарасова с дочками восхитило соцсети Семья умилила соцсети пляжными образами в стиле фэмили лук
Леди
Собчак, Королева и Киркоров блистали на музыкальном вечере Звезды посетили творческое мероприятие
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь