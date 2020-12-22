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03:25 (мск), источник: Известия

Брат SARS-CoV-2: чем опасен вирус, из-за которого закрывают границы

Возможно, он появился у пациента с иммунодефицитом и хроническим COVID-19.

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Источник: AFP 2020

Новый вариант коронавируса приобрел несколько значимых мутаций, позволяющих ему быстрее распространяться и при этом уходить от работы иммунитета. Так считают ученые консорциума COVID-19 Genomics UK (COG-UK) в Великобритании, который был создан для секвенирования и изучения геномов SARS-CoV-2.

Ученые предполагают, что штамм сформировался у пациента с иммунодефицитом, в организме которого патоген содержался несколько месяцев.

Не исключено, что вакцины от коронавирусной инфекции придется дорабатывать под новый вариант SARS-CoV-2, говорят эксперты. Впрочем, «Спутник V» и так эффективен против новой мутации патогена, заявили в РФПИ.

Неестественно быстрый отбор

В сентябре ученые COG-UK обнаружили филогенетический кластер SARS-CoV-2, названный линией B.1.1.7. Вирусы этого кластера быстро распространились в Великобритании в последние несколько недель.

«Два самых ранних генома, принадлежащих к линии B.1.1.7, были обнаружены 20 сентября 2020 года в Кенте, а другой — 21 сентября 2020 года в Лондоне», пишут авторы недавно вышедшей статьи под названием «Предварительная геномная характеристика развивающейся линии SARS-CoV-2 в Великобритании, определяемой новым набором спайковых мутаций».

На 15 декабря изучено 1623 генома линии B.1.1.7, указано в работе. Из них 519 обнаружили в Лондоне, 555 — в Кенте, 545 — в других регионах Великобритании, включая Шотландию и Уэльс, и четыре — в других странах.

Британские ученые считают, что линия B.1.1.7 несет большее, чем обычно, количество вирусных генетических изменений.

И скорость их приобретения беспрецедентна по отношению к другим линиям SARS-CoV-2.

— Есть предположение, что этот штамм возник у человека с подавленным иммунитетом, который был хронически инфицирован SARS-CoV-2, то есть носил вирус месяцами, — объяснил профессор кафедры геномики и биоинформатики СФУ, профессор Геттингенского университета (Германия) Константин Крутовский. — У таких больных активно идет отбор на те вирусы, которые наиболее приспособлены к человеку. Это было показано еще на ВИЧ. В этом варианте коронавируса отмечено 23 мутации, из них 17 — особенно значимых (14 вызывающих замены аминокислот в белках вируса и три делеции — выпадения нескольких нуклеотидов). Несколько мутаций в гене, контролирующем белок-шип, усиливают сцепление с рецептором клеток человека АСЕ2, который служит «входными воротами» для вируса. То есть улучшается его способность к проникновению.

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По мнению британских ученых, люди с подавленным иммунитетом могут носить в себе коронавирус два-четыре месяца, хотя есть сообщения и о более длительных инфекциях у некоторых людей. Их лечат плазмой выздоравливающих (иногда более одного раза), а также препаратом «Ремдесивир».

«Секвенирование вирусного генома этих инфекций выявляет необычно большое количество нуклеотидных изменений и делеционных мутаций», указали авторы статьи.

Защита от защиты

По мнению британских ученых, некоторые мутации SARS-CoV-2 линии B.1.1.7 говорят о том, что вирус научился избегать нейтрализующей активности моноклональных антител. Другими словами, увиливать от иммунитета.

— Те мутации, которые описаны в статье, могут влиять на эффективность вакцинации, — считает руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. — Безусловно, нескольких отдельных мутаций будет недостаточно, чтобы уйти от иммунитета, формирующегося вакциной, но это очень серьезная предпосылка.

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Ученый считает, что описанный вариант патогена способен и к новым мутациям, которые улучшат связь с рецептором АСЕ2 и одновременно позволят уйти от иммунитета. Это редко для вирусов, уточнил Павел Волчков. Обычно происходит наоборот: чтобы уйти от иммунитета, вирус вносит мутации, которые ухудшают функции белков, пояснил он. Впрочем, считает эксперт, существующие вакцины можно доработать.

— Например, «Спутник V» и «АстраЗенеку» будет довольно легко апдейтить, — рассуждает Павел Волчков. — Нужно внести те же самые мутации в спайк-белок. И вуаля — новая вакцина готова. Думаю, что и этого может не понадобиться.

Заразнее на 70%

Резкий рост заболеваемости COVID-19 в Великобритании связан с новым генетическим вариантом коронавируса, который был выявлен в стране, заявлял премьер-министр королевства Борис Джонсон.

По его словам, эта версия патогена может быть на 70% заразнее. Но в научных статьях нет расчетов и подтверждений этого факта.
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— Приведенные цифры про то, что вирус заразнее на 70%, — это очень грубая прикидка по словам ряда британских вирусологов, — отметил в разговоре с «Известиями» заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии факультета естественных наук НГУ, член-корреспондент РАН Сергей Нетёсов. — Британские ученые сделали ее, исходя из того, что в опытах на культуре клеток понадобилась меньшая заражающая доза вируса. Но, когда заражающую дозу определяют на культуре клеток, возможны большие ошибки. Далеко не всегда полученные цифры совпадают с тем, что происходит в организме людей. Но остается большой вопрос, почему этот вариант вируса так быстро вытеснил все остальные.

О сложностях, связанных с расчетами заразности, сказал и Павел Волчков.

— Я так и не понял, как британские ученые оценивали скорость распространения нового варианта вируса, — отметил ученый. — Непонятно, как сравнивать этот штамм по быстроте заражения с российскими вариантами SARS-CoV-2. Может так статься, что какой-либо из российских вариантов будет распространяться еще быстрее. Пока такого сравнения не проведено.

По мнению Сергея Нетёсова, сообщение о заразности мутировавшего SARS-CoV-2 может быть связано с попыткой напомнить людям о мерах безопасности.

— Сейчас новый вариант вируса обнаружен не только в Великобритании, но и в Европе, и даже в Австралии, — напомнил ученый. — И когда видишь целиком эту картину, возникает впечатление, что Борис Джонсон немного перестраховался. Думаю, это связано с тем, что на носу Рождество и у властей есть опасение, что народ может расслабиться. А врачей не хватает, больницы переполнены. Поэтому нужно ввести дополнительные меры.

Все опрошенные «Известиями» эксперты, а также авторы статьи подтверждают: нет однозначных данных, что коронавирус линии B.1.1.7, который приобрел несколько опасных мутаций, ведет к усилению тяжести COVID-19 и увеличивает смертность.

Российская вакцина «Спутник V» эффективна против нового штамма коронавируса, заявил в понедельник глава Российского фонда прямых инвестиции (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Глава РФПИ: «Спутник V» является высокоэффективным против новой мутации коронавируса
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