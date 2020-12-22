В ЮНЕСКО сообщили, что пандемия ударила по сектору культуры сильнее, чем прогнозировали

Согласно оценкам этой международной структуры, в мировой киноиндустрии из-за пандемии по итогам 2020 года будет потеряно около 10 млн рабочих мест.
Руководство трети художественных галерей, отметили в ЮНЕСКО, вынуждено было сократить половину своих работников.
«Шестимесячные ограничения, принятые из-за коронавируса, могут стоить музыкальной индустрии более €10 млрд, потерянных спонсорских взносов, а мировой издательский рынок может сократиться из-за санитарного кризиса на 7,5%», — подчеркнули в пресс-службе организации.
Здесь отметили, что в ответ на пандемию, которая привела к закрытию большого числа кинозалов, театров и книжных магазинов и лишила артистов профессиональных возможностей, ЮНЕСКО разработала инструменты для тех, кто принимает решения, в виде справочника «Культура в условиях кризиса». Эта брошюра, как указали в организации, является «практическим руководством, призванным помочь правительствам решить проблемы, с которыми во время пандемии сталкиваются профессионалы».
Справочник также содержит советы, как в будущем повысить устойчивость различных областей, связанных с искусством.
«Сектор, в котором создано более 30 млн рабочих мест, пытается выжить и нуждается в нашей помощи», — сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.
«Культура помогла нам выйти из кризиса. Теперь мы должны помочь ей», — отметила глава организации.
По ее мнению, «необходимо не только финансово и политически поддерживать культуру, но и дать ей место за столом политических переговоров».
В ЮНЕСКО отметили, что в связи с пандемией концерты и выставки стали проходить в онлайн-формате.
Между тем, как указали в организации, порядка 46% населения Земли не имеет доступа к интернету, что «лишает почти каждого второго жителя планеты доступа к мероприятиям, организованным в период действия режима самоизоляции».
Согласно последним данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 76,8 млн человек, около 1,7 млн умерли.