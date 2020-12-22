Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 22 декабряВыпуск первой почтовой марки в России, свержение режима Чаушеску в Румынии, открытие Бранденбургских ворот и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
26Скончался Валентин Гафт
6Победители фотоконкурса Earth Photo
02:32 (мск), источник: ТАСС

В ЮНЕСКО сообщили, что пандемия ударила по сектору культуры сильнее, чем прогнозировали

ПАРИЖ, 22 декабря. /ТАСС/. Воздействие принятых правительствами стран мер в ответ на распространение коронавируса оказалось серьезнее, чем прогнозировалось. Об этом сообщили в пресс-службе Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), штаб-квартира которой находится в Париже.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: AFP 2020

Согласно оценкам этой международной структуры, в мировой киноиндустрии из-за пандемии по итогам 2020 года будет потеряно около 10 млн рабочих мест.

Читайте также
Генсек ООН предупредил мир о крупнейшей за 80 лет рецессии

Руководство трети художественных галерей, отметили в ЮНЕСКО, вынуждено было сократить половину своих работников.

«Шестимесячные ограничения, принятые из-за коронавируса, могут стоить музыкальной индустрии более €10 млрд, потерянных спонсорских взносов, а мировой издательский рынок может сократиться из-за санитарного кризиса на 7,5%», — подчеркнули в пресс-службе организации.

Здесь отметили, что в ответ на пандемию, которая привела к закрытию большого числа кинозалов, театров и книжных магазинов и лишила артистов профессиональных возможностей, ЮНЕСКО разработала инструменты для тех, кто принимает решения, в виде справочника «Культура в условиях кризиса». Эта брошюра, как указали в организации, является «практическим руководством, призванным помочь правительствам решить проблемы, с которыми во время пандемии сталкиваются профессионалы».

Читайте также
Saxo Bank представил «шокирующие предсказания» на 2021 год

Справочник также содержит советы, как в будущем повысить устойчивость различных областей, связанных с искусством.

«Сектор, в котором создано более 30 млн рабочих мест, пытается выжить и нуждается в нашей помощи», — сказала генеральный директор ЮНЕСКО Одре Азуле.

«Культура помогла нам выйти из кризиса. Теперь мы должны помочь ей», — отметила глава организации.

По ее мнению, «необходимо не только финансово и политически поддерживать культуру, но и дать ей место за столом политических переговоров».

В ЮНЕСКО отметили, что в связи с пандемией концерты и выставки стали проходить в онлайн-формате.

Между тем, как указали в организации, порядка 46% населения Земли не имеет доступа к интернету, что «лишает почти каждого второго жителя планеты доступа к мероприятиям, организованным в период действия режима самоизоляции».

Согласно последним данным, с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 76,8 млн человек, около 1,7 млн умерли.

 Она предсказала, что в 2020 году по всему миру распространится тяжёлая болезнь, не поддающаяся известным методам лечения
Воровство процветает. Люди звереют. Люди просто хотят есть — притчи о беженцах расскажут всю правду
США ввели ограничения в отношении Минобороны и СВР России
ФСБ прокомментировала «расследование» Навального
В ВОЗ высказались об опасности нового штамма коронавируса
Пользователи соцсетей превратили памятник Аленке в мемы (фото)
Аналитики предупредили о подорожании сотовой связи в 2021 году
В Сети обсуждают играющего на синтезаторе кота (видео)
Горячие темы на Авто
Сказка про деревню Куриловка 371
Уроки Истории. День Рождения Сталина И. В. 192
Какую лебедку купить для бытовых нужд? 179
надоели настольные игры? 168
Новости партнеров
Что известно о грядущей денежной реформе и кто от нее пострадает
С 1 января прибавят пенсию: список и цифры
Мама ошибалась, когда думала, что папа с дочкой готовят на кухне завтрак
Овчарка против стаи волков. Хозяин собаки снял происходящее на видео
Популярные темы на «Детях»
Предновогодняя суета 176
После развода 175
Про свекровь 175
НГ корпоративы. Уже было или я первая? 152
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь