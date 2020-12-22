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07:16 (мск), источник: ТАСС

Роструд напомнил, что работодатель может сделать 31 декабря выходным

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Последняя неделя декабря будет сокращенной, поскольку 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем, предшествующим выходному праздничному. При этом работодатель может предоставить работникам выходной 31 декабря, оплатив его, сообщили ТАСС в пресс-службе Роструда.

Источник: Агентство «Москва»

«В 2020 году по производственному календарю 31 декабря выпадает на четверг и является рабочим днем, предшествуя нерабочему праздничному дню, в связи с чем его продолжительность сокращается на один час. Затем россияне будут отдыхать с 1 по 10 января», — цитирует пресс-служба слова заместителя руководителя Роструда Ивана Шкловца.

Первым рабочим днем в 2021 году по производственному календарю является понедельник, 11 января.

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При этом рабочий день 31 декабря может стать для работников нерабочим, если им будет предоставлен дополнительный день отдыха.

«Если такая инициатива исходит от работодателя, то он должен решить вопрос об оплате этого выходного дня. Это можно сделать путем издания локального нормативного акта, в котором следует предусмотреть, что предоставленный выходной день подлежит оплате», — отметил Шкловец.

В Роструде напомнили, что также предоставить работнику дополнительный день отдыха можно как день отпуска без сохранения заработной платы в случае, если с таким заявлением обращается работник. Также это может быть выходной в качестве дополнительного дня отдыха (отгула) за ранее отработанное сверхурочное время, либо за работу в выходной или нерабочий праздничный день и как часть ежегодного отпуска, если графиком отпусков он предусмотрен в декабре, либо у работника имеются неиспользованные дни ежегодного отпуска.

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