Путин поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Ежегодно 22 декабря в России работники энергетической отрасли отмечают свой профессиональный праздник — День энергетика. Он был установлен указом президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года. В память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО) датой празднования Дня энергетика было определено 22 декабря (день открытия в 1920 году VIII Всероссийского съезда Советов, принявшего план ГОЭЛРО).
«Принятие Плана ГОЭЛРО стало для нашей страны большим, поистине историческим событием, дало мощный импульс комплексному развитию территорий, отечественной экономики в целом. Благодаря трудовому героизму рабочих, инженеров, специалистов, передовым достижениям научно-технической мысли — за короткие сроки была создана эффективная, конкурентоспособная энергетическая система, которая стала надежной базой для укрепления промышленного, оборонного потенциала, решения насущных социальных проблем», — говорится в сообщении.
Глава РФ добавил, что в процессе реализации проекта ГОЭЛРО были построены десятки электростанций, крупные индустриальные центры в Сибири, на Урале, в Поволжье, в других регионах, введены в строй тысячи километров новых транспортных путей.
«И конечно, в год 75-летия Великой Победы — самые теплые слова признательности ветеранам отрасли. Тем, кто мужественно сражался на фронтах, обеспечивал бесперебойную работу стратегических предприятий, восстанавливал разрушенное войной энергетическое хозяйство страны», — добавляется в сообщении.
Кроме того, президент отметил важность того, что нынешнее поколение энергетиков хранит традиции предшественников, ответственно решает задачи, главные из которых связаны с качественной модернизацией мощностей и сетевой инфраструктуры, внедрением цифровых и ресурсосберегающих технологий, надежным энергоснабжением потребителей.