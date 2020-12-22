Министр культуры назвала заслуживающие господдержки темы для кино

«В министерстве культуры есть темы, которые мы заранее определяем — они связаны с юбилеями, с какой-то социальной проблематикой, которая, безусловно, существует в обществе, и нам кажется важным, чтобы она была отражена. Предоставляем такое количество тем, чтобы любой свой проект творческий человек мог подать на конкурс», — объяснила она «Интерфаксу».
По ее словам, сейчас нуждаются в освещении темы «о жизни людей в провинции, о проблемах современной семьи, о чувствах, которые переживают подростки, о том, как меняется человек, о том, что испытывает человек и как реагирует на происходящие изменения в обществе».
Министерство получает много заявок на создание таких картин, «потому что они точно так же тревожат современных сценаристов и режиссеров», добавила Любимова. Министерство в таких случаях идет навстречу заявителям: «Мы не сталкивались с примерами творческих проектов, которые заставляли бы нас быть цензорами».
У экспертного совета, который отбирает картины, которые смогут претендовать на госфинансирование, как правило, есть замечание к качеству работы, продолжила министр и посетовала, что сейчас «очень мало качественной отечественной драматургии».
Глава Минкультуры также сказала, что государству нужно детское кино и оно готово вкладывать средства в детские и семейные картины.
«Мы подчеркиваем это уже несколько лет, потому что нам важно, чтобы на это реагировал рынок, чтобы продюсеры были спокойны и знали, потому что хорошее кино разрабатывается не быстро», — сказала она.
Министр при этом предостерегла от халтуры при создании детских и семейных фильмов.
«Важно действительно понимать, что это позиция ведомства, мы настаиваем на этом и будем этому курсу следовать, что хороший проект в принципе пять лет делается, что у продюсеров будет поддержка и возможность, и у больших команд будет возможность включиться в эту работу и создать что-то качественное», — сказала министр.