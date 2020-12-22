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11:32 (мск), источник: РИА Новости

Россияне назвали самое популярное слово 2020 года

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Россияне считают, что самым популярным словом уходящего года стало «коронавирус», свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, представленного главой центра Валерием Федоровым в МИА «Россия Сегодня».

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Источник: geralt/СС0

По данным исследования, «коронавирус» назвали главным словом 61% респондентов. На втором месте — «поправки к конституции» (29%), на третьем — «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи» (по 23% соответственно), на четвертом — «кризис» (19%), на пятом — «неопределенность» (16%), на шестом — «вакцина» (12%), на седьмом — «удаленная работа» (11%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в ноябре-декабре 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

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