Россияне назвали самое популярное слово 2020 года

По данным исследования, «коронавирус» назвали главным словом 61% респондентов. На втором месте — «поправки к конституции» (29%), на третьем — «самоизоляция», «дистанционное образование» и «врачи» (по 23% соответственно), на четвертом — «кризис» (19%), на пятом — «неопределенность» (16%), на шестом — «вакцина» (12%), на седьмом — «удаленная работа» (11%).
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен в ноябре-декабре 2020 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.