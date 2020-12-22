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12:46 (мск), источник: ТАСС

Кириенко, Собянин и Воробьев приняли участие в акции «Елка желаний»

МОСКВА, 22 декабря. /ТАСС/. Первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко, мэр Москвы Сергей Собянин, губернатор Московской области Андрей Воробьев и еще несколько глав регионов приняли участие в новогодней акции «Елка желаний» перед началом совещания по подготовке заседания Госсовета.

Источник: РИА "Новости"

«Я, правда, не знаю, что такое «Большая база. Щенячий патруль», но теперь, видимо, буду знать, потому что Виктория, ей три года, мечтает о «Большой базе. Щенячий патруль» с командой из семи щенков, спасателей и машинками. Пойду разбираться, что такое «Щенячий патруль», — сказал Кириенко после того, как снял с елки шарик с написанным желанием.

Также к «Елке желаний» подошел Собянин. «Мечтаю побывать в роли сотрудника зоопарка. Паша, пять лет. Еще, конечно, рано ему быть сотрудником, но в зоопарке он точно будет», — сказал Собянин. Он снял еще один шарик, где было написано желание полетать на вертолете. «Это еще проще — много вертолетов пролетает над Москвой», — добавил мэр.

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В России проходит благотворительная акция «Елка желаний»

Желание ребенка полетать на вертолете выпало и главе Подмосковья. Еще одно желание, которое снял с елки Воробьев, было связано со встречей с балеринами и посещением Большого театра.

Также к елке подходили главы других регионов, в частности президент Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и глава Челябинской области Алексей Текслер.

В рамках акции «Елка желаний» исполняются мечты тяжелобольных детей, сирот и ребят из малообеспеченных семей. Снять шар с пожеланием можно онлайн на сайте елкажеланий.рф. «Елка желаний» — одна из активностей акции «Новый год в каждый дом», инициированной волонтерами «Мы вместе». На сайте новыйгод.мывместе2020.рф любой желающий может найти для себя удобный формат поздравления детей, врачей, пожилых и малоимущих людей по всей стране: подарить подарок, стать добровольцем — Дедом Морозом, принять участие в челлендже или флешмобе, купить продукты к новогоднему столу для пенсионеров.

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