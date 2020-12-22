В вечной мерзлоте Канады нашли доисторического волчонка

В Юконе на северо-западе Канады обнаружены хорошо сохранившиеся останки волчонка возрастом почти 57 тысяч лет.
У мумии сохранилась кожа, большая часть меха и присутствуют мягкие ткани, сообщила CNN Джули Мичен, доцент анатомии в Университете Де-Мойн в Айове (США).
Волчонка обнаружил местный золотодобытчик, который обрабатывал водой стену замерзшей грязи на золотых приисках Клондайк недалеко от Доусона. По словам исследователей, маленькая волчица настолько хорошо сохранилась в вечной мерзлоте, что удалось узнать даже состав ее последней трапезы.
Это самый древний волк из когда-либо найденных, говорят ученые. Он жил во время отступления ледников.
Поскольку из-за таяния льда в Юконе было много рек и ручьев, рацион волчицы и ее матери составляли в основном лосось и некоторые прибрежные птицы. Анализ ДНК показал, что животное произошло от предков современных волков Сибири и Аляски.
Волчонок умер в возрасте 6−7 недель. Скорее всего, это произошло мгновенно, поскольку животное не голодало.
Отчет о находке опубликован в журнале Current Biology.