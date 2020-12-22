15:22 (мск), источник: Коммерсантъ
Россияне назвали главные события, слова и людей года
ВЦИОМ представил данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2020 год и чего они ждут от следующего. Опрос проводился в
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Главными словами года россияне назвали коронавирус (61%) и поправки к Конституции (29%). Третье место разделили самоизоляция, дистанционное обучение и врачи (по 23% соответственно).
Самым важным событием уходящего года для россиян стала пандемия коронавируса — так считают 42% опрошенных россиян. Главными событиями в масштабах России респонденты назвали пандемию, самоизоляцию, труд врачей (34%), а также поправки к Конституции (9%). Победами года россияне считают изобретение вакцины от коронавируса (10%), урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе (8%) и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (4%).
Политики года:
Спортсмены года:
Актеры года:
Музыканты года:
Более половины россиян согласны, что в этом году было больше плохого, чем от него ожидали (67%). Для каждого пятого опрошенного 2020 год оправдал ожидания (21%). 7% респондентов ответили, что год для них оказался лучше, чем они ждали. По мнению 41% респондентов, Россия прошла испытания этого года скорее легче, чем большинство других стран. Более трети (35%) согласились с тем, что так же, как и другие страны, а 17% считают, что скорее тяжелее.
На 2021 год россияне возлагают надежды и ожидают перемен к лучшему. Больше половины респондентов (70%) полагают, что год будет удачным или хорошим для них лично, еще 47% ждут улучшений для страны и 40% — для мира в целом.