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15:22 (мск), источник: Коммерсантъ

Россияне назвали главные события, слова и людей года

ВЦИОМ представил данные опроса о том, каким россиянам запомнился 2020 год и чего они ждут от следующего. Опрос проводился в ноябре-декабре 2020 года среди 1600 россиян старше 18 лет.

rian_6368318.jpg | Источник: РИА (news)
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Главными словами года россияне назвали коронавирус (61%) и поправки к Конституции (29%). Третье место разделили самоизоляция, дистанционное обучение и врачи (по 23% соответственно).

Самым важным событием уходящего года для россиян стала пандемия коронавируса — так считают 42% опрошенных россиян. Главными событиями в масштабах России респонденты назвали пандемию, самоизоляцию, труд врачей (34%), а также поправки к Конституции (9%). Победами года россияне считают изобретение вакцины от коронавируса (10%), урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе (8%) и 75-летие Победы в Великой Отечественной войне (4%).

Политики года:

  • президент Владимир Путин (38%);
  • премьер-министр Михаил Мишустин (17%);
  • министр обороны Сергей Шойгу (15%);
  • министр иностранных дел Сергей Лавров (9%);
  • лидер ЛДПР Владимир Жириновский (7%).

Спортсмены года:

  • боец Хабиб Нурмагомедов (10%);
  • футболист Артем Дзюба (8%);
  • теннисист Даниил Медведев, хоккеист Александр Овечкин и фигуристка Алина Загитова (по 2%).

Актеры года:

  • Константин Хабенский (5%);
  • Александр Петров (4%);
  • Сергей Безруков (3%)
  • Михаил Ефремов, Владимир Машков и Светлана Ходченкова (по 2%)

Музыканты года:

  • Филипп Киркоров (6%);
  • Николай Басков и Денис Мацуев (по 4%);
  • Полина Гагарина (3%);
  • Егор Крид, Алла Пугачева, Григорий Лепс и Моргенштерн (по 2%).

Более половины россиян согласны, что в этом году было больше плохого, чем от него ожидали (67%). Для каждого пятого опрошенного 2020 год оправдал ожидания (21%). 7% респондентов ответили, что год для них оказался лучше, чем они ждали. По мнению 41% респондентов, Россия прошла испытания этого года скорее легче, чем большинство других стран. Более трети (35%) согласились с тем, что так же, как и другие страны, а 17% считают, что скорее тяжелее.

На 2021 год россияне возлагают надежды и ожидают перемен к лучшему. Больше половины респондентов (70%) полагают, что год будет удачным или хорошим для них лично, еще 47% ждут улучшений для страны и 40% — для мира в целом.

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