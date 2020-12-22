15:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найден секрет «неуязвимости» колорадских жуков
Это не мутации, а биохимические реакции организма.
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Современная эра пестицидов началась в 1860-х годах, когда американские фермеры стали распылять на колорадских жуков краску Paris Green, содержащую арсенат меди. Жуки погибли, но вскоре их популяция восстановилась, и начались новые «набеги» на картофель.
Затем в сельском хозяйстве стали применять ортоарсенат свинца, дильдрин и множество других средств. Все они имели краткосрочный эффект, а
Ученые пытались понять секрет «неуязвимости» колорадских жуков с помощью анализа ДНК, но мутации генов не могут объяснить удивительную устойчивость «колорадов» к пестицидам. Жуки привыкают к новому средству за несколько лет, а мутации происходят намного медленнее.
Теперь ученые из Вермонтского университета в США утверждают, что наконец приблизились к разгадке. В исследовании, опубликованном в Evolutionary Applications, они заявляют, что колорадским жукам вовсе не нужно менять свой основной генетический код для выживания. Вместо этого жуки меняют регуляцию своей ДНК — включают или выключают определенные гены во время метилирования ДНК.
Это позволяет колорадским жукам быстро активировать биологические защитные механизмы, чтобы переносить широкий спектр токсинов. Например, в одном случае увеличивается прилив ферментов, в другом — скорость выведения веществ из организма. Все эти биохимические реакции позволяют преодолеть пестициды несравнимо быстрее, чем эволюционные процессы.
Исследование также показало, что такие изменения передаются как минимум двум следующим поколениям жуков.
Анна Лысенко