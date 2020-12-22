15:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Ульяновске сортировщики мусора нашли кота в завязанном мешке
Животное чудом не пострадало и сейчас ищет новый дом.
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В Ульяновске работники коммунального предприятия во время сортировки отходов обнаружили живую находку. Перед отправкой в сепаратор, один из работников решил проверить подозрительный мешок с конвейера. И не зря.
Оказалось, что в завязанном мешке находился живой кот.
По словам директора предприятия Игоря Перфильева, кот был упитан и ухожен, и, видимо, до недавнего времени был домашним. Животное чудом не пострадало, но было сильно напугано.
Найденного кота работники предприятия передали местным волонтерам, которые дальше будут заниматься его реабилитацией и поисками нового дома для него.
По словам Перфильев, к сожалению, случаи выброшенных в мусор животных учащаются, но найти ответственных за содеянное невозможно.
Екатерина Гура