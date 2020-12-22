В России не обнаружен британский штамм коронавируса

«Мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании», — сказала Попова во время заседания президиума координационного совета при правительстве (цитата по «Интерфаксу»). По ее утверждению, эта мутация была очевидна еще в июне. «Начиная с ноября, только 6% всех геномов, которые опубликовала Великобритания, содержали в себе эту мутацию», — сказала она. При этом оперативный штаб принял решение закрыть авиасообщение с Великобританией, так как считает необходимым «минимизировать любые риски».
По данным, оглашенным на брифинге Всемирной организации здравоохранения, новый штамм коронавируса имеет индекс репродукции 1,5. Это значит, что на десять заразившихся жителей приходится 15 человек, которым от них передалась инфекция. После сообщения о новой мутации коронавируса несколько десятков стран, в том числе Россия, приостановили полеты в Великобританию. ЕС запретят поездки в Великобританию с 1 января, после того как Великобритания будет официально считаться третьей стороной по отношению к ЕС.