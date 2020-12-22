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19:01 (мск), источник: Коммерсантъ

В России не обнаружен британский штамм коронавируса

В России на сегодняшний день обнаружены 1424 мутации коронавируса, вызывающего COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она сказала, что среди них нет варианта, ранее обнаруженного в Великобритании и распространяющегося быстрее обычного.

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rian_6392722.jpg | Источник: РИА (news)

«Мы не обнаруживали тех мутаций, о которых говорят наши коллеги в Великобритании», — сказала Попова во время заседания президиума координационного совета при правительстве (цитата по «Интерфаксу»). По ее утверждению, эта мутация была очевидна еще в июне. «Начиная с ноября, только 6% всех геномов, которые опубликовала Великобритания, содержали в себе эту мутацию», — сказала она. При этом оперативный штаб принял решение закрыть авиасообщение с Великобританией, так как считает необходимым «минимизировать любые риски».

По данным, оглашенным на брифинге Всемирной организации здравоохранения, новый штамм коронавируса имеет индекс репродукции 1,5. Это значит, что на десять заразившихся жителей приходится 15 человек, которым от них передалась инфекция. После сообщения о новой мутации коронавируса несколько десятков стран, в том числе Россия, приостановили полеты в Великобританию. ЕС запретят поездки в Великобританию с 1 января, после того как Великобритания будет официально считаться третьей стороной по отношению к ЕС.

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