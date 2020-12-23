Социальный эпидемиолог предсказал каким станет мир после пандемии

После пандемии мир ждет некий аналог «ревущих 20-х» XX века — такой прогноз дал профессор Йельского университета Николас Кристакис, опубликовавший недавно книжку «Стрела Аполлона: глубокое и продолжительное влияние коронавируса на то, как мы живем».
Социальный эпидемиолог, который изучает, как эпидемии меняют образ жизни людей, проанализировал, чем закончилась пандемия испанки в 1918 году и на основе исторических сведений дал прогноз развития нынешней ситуации, рассказав, каким станет мир, когда закончится пандемия коронавирусной инфекции.
Об этом рассказывает The Guardian.
«Одно из утверждений в книге состоит в том, что происходящее сейчас может казаться многим людям чужеродным и неестественным, но эпидемии для нашего вида не новы — они новы для нас самих», — объяснил Николас Кристакис свой посыл.
Профессор Кристакис убеждает читателя, что пандемия пройдет — поскольку эпидемии всегда проходят. И впервые в истории у человечества есть шанс справиться с ней быстрее с появлением вакцин от коронавирусной инфекции: по мнению эпидемиолога, если привиты будут 75% населения, это поможет покончить с распространением вируса раньше, чем если бы оно сходило на нет без вакцин.
Мы первое поколение людей, столкнувшихся с такой угрозой, которые могут ответить на нее прямо сейчас эффективными препаратами. Это чудо.
Николас Кристакиспрофессор Йельского университета
А после эпидемии нас ждет, по его мнению, возрождение всех видов социальной активности, которой нам не хватает сейчас.
Социальный эпидемиолог не говорит, что это произойдет скоро — дело в том, что после окончания пандемии миру потребуется еще несколько лет на восстановление уровня жизни.
Людям, которые сейчас утверждают, что ограничительные меры правительств разных стран приводят экономику в упадок, профессор объясняет, что эпидемии всегда били по материальному благосостоянию людей.
Многим людям кажется, что замедляют экономику действия правительства. Это неправда. Причиной замедления экономики становится вирус, потому что экономики рушились и в древности во время чумы, когда правительства не требовали закрывать школы и рестораны.
Николас Кристакиспрофессор Йельского университета
По мнению профессора, в течение 2021 года будет происходить вакцинация населения Земли, но на то, чтобы восстановить социально-экономическое положение, потребуется еще около двух лет. Но уже в 2024 году мир начнет с небывалой активностью возвращаться к активной жизни и общаться — Николас Кристакис предрекает заполненные стадионы, набитые ночные клубы, расцвет искусства.
«В 2024 году все тренды [пандемии] развернутся в обратную сторону, — пообещал он The Guardian. — Люди будут неуклонно стремиться к общению».
По его мнению, это будет выражаться в «сексуальной распущенности», «расточительности», «откату от религиозности».
Так было в «ревущие 20-е» — после пандемии испанского гриппа.
«Во время эпидемий возрастает религиозность, люди все более ограничивают себя, они экономят деньги, они не склонны к рискованным действиям. И сейчас мы все это видим, как видели сотни лет во время эпидемий», — объяснил социальный эпидемиолог. Однако, по его мнению, человечеству остается лишь потерпеть, привиться, и не отказывать носить маски и соблюдать социальную дистанцию сейчас — потому что в будущем оно непременно наверстает упущенное.