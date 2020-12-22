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19:22 (мск), источник: Lenta.Ru

Главврач больницы в Коммунарке предупредил о третьей волне коронавируса

Мир и Россию ждет третья волна коронавируса, как это было раньше с другими вирусными эпидемиями. Об этом предупредил главврач московской больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко в интервью «Российской газете».

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РИА Новости | Источник: РИА (news)

«Все предыдущие эпидемии — испанки, азиатского гриппа, свиного, птичьего гриппа. Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью», — сказал медик.

Он отметил, что свой вывод он сделал в ходе «трезвого исторического анализа». «У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп», — сказал медик.

Проценко добавил, что все эти пандемии протекали в три волны с сезонными вспышками весной и осенью.

Ранее Денис Проценко говорил, что третья волна COVID-19 в России начнется примерно в марте и будет слабее предыдущих. Он предположил, что эпидемия может закончиться в районе июня, если весной появится эффективная вакцина.

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