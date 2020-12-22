Главврач больницы в Коммунарке предупредил о третьей волне коронавируса

«Все предыдущие эпидемии — испанки, азиатского гриппа, свиного, птичьего гриппа. Все они протекали в три волны, так или иначе были связаны с сезонными вспышками весной и осенью», — сказал медик.
Он отметил, что свой вывод он сделал в ходе «трезвого исторического анализа». «У нас же не первая атака вируса на человечество. Давайте окунемся в историю наших взаимоотношений с вирусными эпидемиями. Например, вспомним испанку. Или азиатский грипп в 1962 году. Потом свиной, птичий грипп», — сказал медик.
Проценко добавил, что все эти пандемии протекали в три волны с сезонными вспышками весной и осенью.
Ранее Денис Проценко говорил, что третья волна COVID-19 в России начнется примерно в марте и будет слабее предыдущих. Он предположил, что эпидемия может закончиться в районе июня, если весной появится эффективная вакцина.