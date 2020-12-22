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19:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британец в день своей свадьбы выиграл 10 тысяч фунтов

Он сделал спортивную ставку и забыл проверить результат.

57-летний Ричард Перселл из Ливерпуля 20 декабря прямо во время своей свадьбы стал богаче на 10 тысяч фунтов стерлингов (более одного миллиона рублей).

https://www.liverpoolecho.co.uk/news/liverpool-news/groom-wins-10000-25-wedding-19496851?_ga=2.218405662.627548549.1608631241-398053618.1606748446

Внезапное богатство мужчине принесла футбольная ставка, которую он сделал неделей ранее.

Счастливый билет
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Перселл отметил, что часто делает небольшие ставки на футбольные матчи, но еще ни разу не выигрывал какую-либо значительную сумму.

В этот раз все его мысли были заняты подготовкой к свадьбе, а потому он забыл проверить результаты. Но прямо во время торжества на его телефон пришло уведомление о поступивших на его банковский счет деньгах. Причем сумма оказалась такой крупной, что Ричард долго не мог поверить в происходящее.

Как отмечает британец, эти деньги как раз пришлись очень кстати — теперь он сможет покрыть некоторые расходы на свадьбу и устроить шикарный медовый месяц, пишет Liverpool Echo.

Екатерина Гура

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