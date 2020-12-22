19:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британец в день своей свадьбы выиграл 10 тысяч фунтов
Он сделал спортивную ставку и забыл проверить результат.
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57-летний Ричард Перселл из Ливерпуля 20 декабря прямо во время своей свадьбы стал богаче на 10 тысяч фунтов стерлингов (более одного миллиона рублей).
Внезапное богатство мужчине принесла футбольная ставка, которую он сделал неделей ранее.
Перселл отметил, что часто делает небольшие ставки на футбольные матчи, но еще ни разу не выигрывал
В этот раз все его мысли были заняты подготовкой к свадьбе, а потому он забыл проверить результаты. Но прямо во время торжества на его телефон пришло уведомление о поступивших на его банковский счет деньгах. Причем сумма оказалась такой крупной, что Ричард долго не мог поверить в происходящее.
Как отмечает британец, эти деньги как раз пришлись очень кстати — теперь он сможет покрыть некоторые расходы на свадьбу и устроить шикарный медовый месяц, пишет Liverpool Echo.
Екатерина Гура