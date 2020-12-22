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21:54 (мск), источник: Ведомости

Минздрав рассказал о влиянии алкоголя на вероятность заражения коронавирусом

Употребление алкоголя, наркотиков и продукции с никотином увеличивает риск заразиться коронавирусом, заявил главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава России и департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн во время пресс-конференции в ТАСС.

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«Я могу сказать совершенно определенно, что потребление алкоголя, наркотиков, потребление никотиносодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания», — сказал он.

По словам Брюна, люди, страдающие алкоголизмом, более тяжело переносят COVID-19.

В своем выступлении он также указал на то, что 25% всех вызовов скорой помощи в мире связаны с последствиями от употребления спиртных напитков.

По данным университета Джонса Хопкинса, за время пандемии коронавирусом заразились более 77,5 млн жителей планеты. Наибольшая часть из них проживает в США — свыше 18 млн. В России вирус был обнаружен у 2 906 503, из которых 2 319 520 выздоровели, 51 912 умерли, 535 071 пациент болеет в настоящий момент.

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