Минобрнауки готовится снизить плату для студентов из-за перехода на онлайн-обучение

Ректоры выступают против: по их словам, вузы просто не смогут возместить финансовые потери. В качестве компромисса университеты предлагают создать программу стипендий для лучших или нуждающихся студентов-контрактников.
Во вторник заместитель главы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев рассказал, что ведомство начало обсуждать с вузами рекомендации правительства снизить стоимость обучения для студентов-контрактников.
«Общий консенсус, что мы полностью к прежнему образованию уже не вернемся, — признал замминистра. — Мы будем использовать там, где это разумно, смешанный формат».
Напомним, накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил проработать возможность снижения платы из-за коронавирусного перехода многих вузов на дистанционное образования. Минобрнауки и Минпросвещения должны выработать единое решение до 15 февраля 2021 года.
Ранее Минобрнауки рекомендовало перейти в онлайн всем своим подведомственным вузам в Москве и Санкт-Петербурге. Регионы должны были принять решение об этом с оглядкой на местные власти и Роспотребнадзор.
В итоге сейчас лишь около 60% студентов учатся дистанционно, уточнил господин Афанасьев.
«С одной стороны, если раньше профессор читал лекции в аудитории, а теперь читает перед видеоаудиторией, то он так же готовится, тратит те же силы. Здесь скорее не может быть речи о снижении платы, — считает господин Афанасьев. — Но если университет не смог в полном объеме сохранить контактные часы, если он заменяет их просто рассылкой материалов, которые студенты должны изучать самостоятельно, то фактически он реализует заочную форму обучения. И в этом случае у студентов возникает основания претендовать на снижение».
Тем не менее замминистра подчеркнул, что замена «контактных лекций» на «качественные онлайн-курсы» не может рассматриваться как падение качества образования.
«Сейчас мы пытаемся найти компромиссную формулу, — пояснил он. — Если вуз заменяет, к примеру, 20% своих контактных часов на фактически заочную форму, то он должен провести определенное снижение, примерно на 10%. Можно посчитать».
При этом, по словам господина Афанасьева, снижение платы возможно лишь в том случае, если это не приведет к банкротству вуза.
Отметим, ранее руководители ряда вузов жаловались «Ъ», что переход на удаленку обернулся существенным увеличением затрат.
Из-за этого ректоры отказываются снижать расценки.
«Массовое снижение стоимости обучения ничего не даст: оно не приведет к улучшению качества и не решит проблемы, связанные с падением жизненного уровня, — заявил ректор Уральского федерального университета Виктор Кокшаров. — Любая поддержка должна быть адресной. Она не должна касаться всех без исключения, потому что у всех разные возможности».
По его мнению, решить проблему можно путем создания специальной программы стипендий для лучших или нуждающихся студентов-контрактников.
«Наши преподаватели не стали работать меньше: очные занятия у нас не остановлены, работы у большинства сотрудников ГИТИСа прибавилось, — заявил “Ъ” ректор вуза Григорий Заславский. — Фонд ГИТИСа потратил 9 млн руб. на помощь в оплате обучения. Всем студентам дали возможность платить в рассрочку. Мы не можем просто так понизить стоимость небюджетного студента».
Ректор ВГИКа Владимир Малышев считает, что снижение платы за обучение приведет к финансовым потерям, которые вузы не смогут возместить.
«Педагоги, которые читают лекции дистанционно, тратят в полтора раза больше времени на подготовку и проведение лекций. И мы никак не можем им понижать зарплату, — заявил он. — Часть зарплаты педагогам идет из госбюджета, часть от платных студентов, — примерно 40%. Плюс мы решаем задачи, которые бюджет нам не обеспечивает. Допустим, нам надо купить пять кинокамер, это очень дорогое удовольствие — из бюджета могут выделить только на две камеры».
«У нас ничего не перенесено, программа идет по тому же плану, как было и в офлайне, нет никаких отмен, — заявил “Ъ” ректор МГИМО Анатолий Торкунов. — Пока даже не рассматриваем вопрос снижения платы за обучение».
Ранее «Ъ» сообщал, что более двух десятков студентов-контрактников МГУ подготовили коллективный иск к вузу. Из-за перехода на дистанционный формат качество учебного процесса «снизилось в разы», утверждают студенты и требуют произвести перерасчет за два семестра.
Анна Васильева, Павел Степанов