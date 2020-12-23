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10:13 (мск), источник: BBC News Русская служба

Снимок, получивший премию: овдовевшие пингвины держатся вместе

Снимок двух овдовевших пингвинов, как будто утешающих друг друга, стал победителем премии Ocean Photograph Awards журнала Oceanographic.

Источник: TOBIAS BAUMGAERTNER

Фото было сделано в австралийском Мельбурне немецким фотографом Тобиасом Баумгертнером.

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Как ему рассказали, нелетающие птицы действительно незадолго до этого потеряли спутников.

На пирсе Сент-Килда в Мельбурне гнездятся примерно 1400 малых пингвинов. Называются они так не случайно — это действительно самый мелкий вид пингвинов, их средний рост — около 33 см.

За колонией наблюдают волонтеры.

«Один из волонтеров подошел ко мне и рассказал, что белый — это уже пожилая самка, потерявшая спутника, и то же вроде бы случилось с более молодым самцом, — написал в своем “Инстаграме” фотограф. — С тех пор они регулярно встречаются, утешают друг друга и вместе часами наблюдают за огнями города».

Три ночи фотограф наблюдал за птицами. «Никакую подсветку использовать не разрешалось, да и невозможно было, а пингвины маленькие, постоянно двигаются, трут друг другу спину крыльями и чистят перья, поэтому поймать момент для снимка было трудно. Но в конце концов мне все-таки повезло», — рассказал Баумгертнер.

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