10:13 (мск), источник: BBC News Русская служба
Снимок, получивший премию: овдовевшие пингвины держатся вместе
Снимок двух овдовевших пингвинов, как будто утешающих друг друга, стал победителем премии Ocean Photograph Awards журнала Oceanographic.
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Фото было сделано в австралийском Мельбурне немецким фотографом Тобиасом Баумгертнером.
Как ему рассказали, нелетающие птицы действительно незадолго до этого потеряли спутников.
На пирсе
За колонией наблюдают волонтеры.
«Один из волонтеров подошел ко мне и рассказал, что белый — это уже пожилая самка, потерявшая спутника, и то же вроде бы случилось с более молодым самцом, — написал в своем “Инстаграме” фотограф. — С тех пор они регулярно встречаются, утешают друг друга и вместе часами наблюдают за огнями города».
Три ночи фотограф наблюдал за птицами. «Никакую подсветку использовать не разрешалось, да и невозможно было, а пингвины маленькие, постоянно двигаются, трут друг другу спину крыльями и чистят перья, поэтому поймать момент для снимка было трудно. Но в конце концов мне