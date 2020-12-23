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13:58 (мск), источник: Газета.Ру

«Направленная эволюция»: как лекарства изменяют коронавирус

Лечение COVID-19 увеличивает количество мутаций коронавируса и провоцирует появление новых его разновидностей, заявила биолог Анча Баранова. По ее словам, заразность коронавируса выросла, а применение противовирусных препаратов «убивает хиляков», но позволяет сильным штаммам стать еще опаснее.

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rian_6321624.jpg | Источник: РИА (news)

Ускоренная мутация коронавируса и появление новых его штаммов происходят в результате применения препаратов, которые мешают вирусу размножаться. Об этом заявила профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова, передает РИА «Новости».

Увеличилась инфекционность вируса, и это бросается в глаза. Однако само по себе увеличение инфекционности не говорит о том, что заболевание стало более опасным. Данный штамм возник в результате эволюции внутри одного хозяина.
Анча Баранова
профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона

Биолог комментировала информацию от английских ученых о новом, более заразном штамме коронавируса. Возникнуть он мог, развиваясь в организме одного человека продолжительное время. Обычно долго носить в себе вирус могут те, у кого наблюдают состояние подавленного иммунитета — например, получающие иммуносупрессивную терапию. Такое лечение назначают при пересадке органов или ВИЧ.

В целом методы лечения коронавирусной инфекции способствуют ее усовершенствованию.

«Плазма уберет те вирусы, которые связываются с антителами, и оставит остальные. Произойдет направленная эволюция вируса», — привела она пример. Кроме того, на эволюцию коронавируса влияют противовирусные препараты — такие как фавипиравир. Это лекарство от гриппа, ранее зарегистрированное только в Японии для лечения тяжелых форм инфекции. Однако до сих пор фавипиравир не применялся — во время беременности препарат способен вызывать опасные мутации у плода. В России он зарегистрирован для лечения коронавируса и используется в ряде препаратов.

«Лекарства, известные в России как “Арепливир”, “Коронавир” и т. д. или “Ремседевир”, который применяют в Англии, способствует получению “испорченных”, мутировавших вариантов вируса. В массе своей они нежизнеспособные хиляки, а некоторые могут оказаться перспективным материалом для вирусной эволюции», — отметила Баранова.

Если добавить к этому сыворотку, то будут убиты «хиляки» и стандартные вирусы — а перспективные мутанты выживут и размножатся. В природе, без лечения, коронавирус мутировал бы гораздо медленнее.

23 декабря греческий эпидемиолог Гикас Майоркинис заявил, что новая мутация коронавируса, обнаруженная в Великобритании, незначительно заразнее предыдущей. «Явление находится под постоянным наблюдением, оно не подтверждено, однако все необходимые меры предосторожности приняты», — сказал он.

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Медик подчеркнул, что в Великобритании есть признаки третьей волны эпидемии коронавируса. «В результате чего за несколько дней было зарегистрировано более 30 тысяч диагнозов. С другой стороны, уровень смертности, похоже, стабилизировался на уровне 500 смертей в день», — добавил эпидемиолог.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что эта версия коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса.

В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией с 20 декабря на юго-востоке Великобритании и в Лондоне начал действовать максимальный — четвертый — уровень ограничений. Он предусматривает закрытие всех магазинов, кроме продающих товары первой необходимости, а также фитнес-залов, парикмахерских и иных заведений сферы услуг. Людям рекомендуется не покидать дома. Ряд стран приостановил транспортное сообщение с Великобританией, список этих стран постоянно растет.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила об эффективности российских вакцин от коронавируса SARS-CoV-2 против нового штамма. Она также подчеркнула, что ученые из института эпидемиологии занимаются разработкой тест-системы, которая позволит выявлять новую мутацию коронавируса.

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