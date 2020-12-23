11:16 (мск), источник: ТАСС
Более 10 тыс. открыток с новогодними пожеланиями детей сняли россияне с «Елок желаний»
Все пожелания детей исполнят до 28 февраля.
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МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Представители органов власти, спортсмены, деятели культуры и просто неравнодушные граждане в рамках акции «Елка желаний» сняли с «волшебных елок» более 10 тыс. открыток, в которых описаны новогодние мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет с ограниченными возможностями здоровья или тех, чьи заболевания угрожают жизни, а также сирот и детей из малообеспеченных семей. Об этом сообщили в среду журналистам организаторы акции.
«Акция “Елка желаний” благотворительного проекта “Мечтай со мной” запустилась в начале декабря: более 10 тыс. открыток уже разобрали исполнители в разных частях страны», — говорится в сообщении.
Организаторы отметили, что по сравнению с прошлым годом количество заявок увеличилось более чем в два раза — с 12 до 26 тыс. «Все мечты будут исполнены до 28 февраля 2021 года», — отмечается в
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в акции с 2018 года. В начале декабря глава государства в ходе
Ежегодно сотни «волшебных елок» устанавливают в учреждениях органов власти, волонтерских центрах, на крупных мероприятиях. Дважды — в 2018 и 2019 годах — акция проходила перед заседанием Госсовета. В этом году она также пройдет онлайн. «По примеру главы государства желания детей — подопечных акции воплощают тысячи людей по всей стране: федеральные министры, руководители госкорпораций, титулованные спортсмены, телеведущие, артисты и просто неравнодушные граждане», — сообщают организаторы акции.
Снять шар с пожеланием можно на сайте елкажеланий.рф.