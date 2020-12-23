В России выявили 27 250 заражений коронавирусом за сутки

Регионы с наибольшим числом заразившихся за сутки:
За последние сутки от COVID-19 умерли 549 человек. Это на 2,14% меньше, чем накануне (561). С начала пандемии умер из-за коронавируса 52 461 человек. Всего выздоровели 2 343 967 пациентов (+24 447 за сутки).
Регионы с наибольшим числом умерших:
Максимум числа заражений за сутки был зарегистрирован 21 декабря — тогда за сутки заболели 29 350 человек. Рекорд по числу умерших установлен 11 декабря — 613 смертей.
В мире число заражений коронавирусом превысило 78 млн. Умерли 1,7 млн человек. Россия находится на четвертом месте по числу заражений и на девятом по смертям. За последнюю неделю ВОЗ зарегистрировала в мире рекордные 4,6 млн заразившихся.
Быстрое распространение коронавируса зафиксировано в Великобритании. За последние дни там несколько раз регистрировали рекордное число заражений. Власти утверждают, что это связано с новой мутацией коронавируса. По предварительным оценкам, она на 70% более заразная. Несколько десятков стран, в том числе Россия, приостановили полеты в Великобританию.