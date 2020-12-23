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11:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выявили 27 250 заражений коронавирусом за сутки

За последние сутки в России зарегистрировано 27 250 зараженных коронавирусом, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Это на 5,3% меньше, чем накануне (-1526). Общее число случаев заболевания достигло 2 933 753.

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rian_6361259.jpg | Источник: РИА (news)

Регионы с наибольшим числом заразившихся за сутки:

  • Москва — 5652 (всего — 756 586);.
  • Санкт-Петербург — 3749 (212 074);.
  • Московская область — 1540 (142 744);.
  • Нижегородская область — 498 (65 805);.
  • Псковская область — 416 (20 037).

За последние сутки от COVID-19 умерли 549 человек. Это на 2,14% меньше, чем накануне (561). С начала пандемии умер из-за коронавируса 52 461 человек. Всего выздоровели 2 343 967 пациентов (+24 447 за сутки).

Регионы с наибольшим числом умерших:

  • Санкт-Петербург — 75 (всего — 7074);.
  • Москва — 73 (10 613);.
  • Ростовская область — 28 (1887);.
  • Красноярский край — 21 (1551);.
  • Пермский край — 20 (1028).
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Максимум числа заражений за сутки был зарегистрирован 21 декабря — тогда за сутки заболели 29 350 человек. Рекорд по числу умерших установлен 11 декабря — 613 смертей.

В мире число заражений коронавирусом превысило 78 млн. Умерли 1,7 млн человек. Россия находится на четвертом месте по числу заражений и на девятом по смертям. За последнюю неделю ВОЗ зарегистрировала в мире рекордные 4,6 млн заразившихся.

Быстрое распространение коронавируса зафиксировано в Великобритании. За последние дни там несколько раз регистрировали рекордное число заражений. Власти утверждают, что это связано с новой мутацией коронавируса. По предварительным оценкам, она на 70% более заразная. Несколько десятков стран, в том числе Россия, приостановили полеты в Великобританию.

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