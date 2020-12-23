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11:42 (мск), источник: Life.ru

Жаров объяснил решение о закрытии «Дома-2»

Перед ТНТ стоят новые амбициозные задачи, отметил глава «Газпром-медиа».

Источник: РИА "Новости"

Бывший руководитель Роскомнадзора, а ныне глава холдинга «Газпром-медиа», в состав которого входит в том числе телеканал ТНТ, Александр Жаров объяснил, почему решили закрыть проект «Дом-2».

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— Холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи, как по аудиторным, так и по финансовым показателям. У канала есть очевидные сильные стороны — это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку, — сказал он в беседе с изданием «Коммерсант».

Жаров отметил, что телестройка долго была успешным, при этом очень дорогим в производстве проектом.

Напомним, ранее появилась информация, что скандальная телестройка прекращает своё существование после 16 лет в эфире из-за низких рейтингов и проблем с рекламодателями. Однако позже генеральный директор проекта Александр Расторгуев заявил, что «Дом-2» продолжится на другом канале: «Он не закрывается, но он заканчивает свой выход на канале ТНТ, это правда. 31-го числа. Ничего комментировать не буду — всё увидите в эфире».

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