11:42 (мск), источник: Life.ru
Жаров объяснил решение о закрытии «Дома-2»
Перед ТНТ стоят новые амбициозные задачи, отметил глава «Газпром-медиа».
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Бывший руководитель Роскомнадзора, а ныне глава холдинга «Газпром-медиа», в состав которого входит в том числе телеканал ТНТ, Александр Жаров объяснил, почему решили закрыть проект «Дом-2».
— Холдинг ставит перед ТНТ новые амбициозные задачи, как по аудиторным, так и по финансовым показателям. У канала есть очевидные сильные стороны — это юмор в любых форматах и сериалы, на них канал и будет делать ставку, — сказал он в беседе с изданием «Коммерсант».
Жаров отметил, что телестройка долго была успешным, при этом очень дорогим в производстве проектом.
Напомним, ранее появилась информация, что скандальная телестройка прекращает своё существование после 16 лет в эфире