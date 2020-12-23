14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Объявлены финалисты конкурса молодых фоторепортеров
Как выглядит современный мир глазами молодых фотографов со всего мира.
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Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина представило
В число финалистов попали представители 19 стран и впервые за шесть лет в
Все снимки, присланные на конкурс, отражают проблемы, быт и особенности современного мира, начиная от военных конфликтов и экологических проблем, до уникальных обычаев разных народов, красоты природы и достижениях человечества.
Победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина будут названы в сентябре.