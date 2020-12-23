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14:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Объявлены финалисты конкурса молодых фоторепортеров

Как выглядит современный мир глазами молодых фотографов со всего мира.

16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Международное жюри конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина представило шорт-лист лучших снимков 2020 года. В этом году на конкурс поступило более пяти тысяч снимков фотографов от 18 до 33 лет из 75 стран.

В число финалистов попали представители 19 стран и впервые за шесть лет в шорт-лист вошли работы молодых фотожурналистов из Великобритании, Австрии, Аргентины, Бразилии и Гаити.

Все снимки, присланные на конкурс, отражают проблемы, быт и особенности современного мира, начиная от военных конфликтов и экологических проблем, до уникальных обычаев разных народов, красоты природы и достижениях человечества.

Победители конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина будут названы в сентябре.

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