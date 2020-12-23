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15:46 (мск), источник: РИА Новости

Россияне назвали ключевые факторы качества жизни

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Доступность медицины, личные доходы и жилищные условия россияне считают ключевыми факторами качества жизни в стране, следует из данных исследования Общероссийского народного фронта, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА Новости

ОНФ к совместному заседанию Госсовета и Совета по нацпроектам опросил россиян о факторах, которые в наибольшей степени влияют на качество их жизни. В исследовании приняли участие 5,2 тысячи респондентов, оно проходило 11—23 декабря.

По данным исследования, 69,5% россиян считают доступность медицинской помощи одним из ключевых факторов качества жизни. Кроме того, респонденты назвали ключевыми факторами личные доходы (68%) и жилищные условия (51,5%).

Другими факторами, влияющими на качество жизни, опрошенные считают образование (41,7%), материальную поддержку семей с детьми (38,2%), качество городской среды (28,8%). Также для граждан важно качество дорожной сети (28,50%), снижение выбросов загрязняющих веществ (19,90%).

Респонденты называют в числе важных факторов экологическое состояние водных объектов (17,5%), возможность доступа в интернет (15,9%), систему обращения с твердыми коммунальными отходами (14,8%), возможности для ведения собственного бизнеса (14,6%), условия для систематического занятия физкультурой и спортом (12,7%).

Цифровизация государственных и муниципальных услуг важна для 8,2% граждан, а количество и качество культурных мероприятий — для 7,60%, показало исследование.

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