Путин поддержал идею сделать 31 декабря выходным по всей России

16:34 (мск), источник: ТАСС
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«Тридцать первого [декабря], действительно, уже очень своеобразная работа, мягко говоря, организуется, поэтому, конечно, наверное, следует это поддержать», — ответил глава государства на предложение руководителя фракции «Единая Россия» Сергея Неверова сделать последний день года выходным.
Путин пояснил, что в этом году на федеральном уровне принять такое решение уже нельзя.
Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея Ивановича Неверова и рекомендую в тех субъектах, где такое решение еще не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет необходимое решение принять, чтобы организовать этот праздничный день на будущее с федерального уровня.
Ранее лидер фракции «Единая Россия» в Госдуме Сергей Неверов предложил президенту России сделать 31 декабря всероссийским выходным днем. «Во многих регионах уже принято решение сделать 31 декабря выходным днем. “Единая Россия” предлагает 31 декабря сделать выходным по всей стране.