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16:50 (мск), источник: BBC News Русская служба

Собака Макрона выступила с новогодним посланием к людям. Оно про доброту и ответственность

Немо попросил людей забрать домой всех бездомных животных. А потом всю жизнь любить их как равноправных членов семьи.

Первый пёс Франции обратился к людям с рождественским посланием. Он попросил их забрать домой всех бездомных животных. А потом всю жизнь любить их как равноправных членов семьи.

«Я знаю, о чем говорю», — объяснил Немо, который сам был бездомным всего три года назад.

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Теперь он живет в Елисейском дворце в семье французского президента Эммануэля Макрона. Пока хозяин лечится от ковида, пёс запостил обращение в его аккаунты во всех соцсетях.

Немо пообещал французам ужесточение наказания за жестокое обращение с животными и 20 млн евро на улучшение условий в приютах.

«Каждый год 100 тысяч животных выбрасывают на улицу, как когда-то меня. Скоро Рождество — приютите их!» — призвала с экрана седобородая черная морда.

«Но, заводя домашнего питомца, не забывайте об ответственности. Ваш питомец — часть семьи. Он любит вас больше всего на свете. И рассчитывает на вас».

Выступление Немо — помеси лабрадора и гриффона — сопровождается лаем и письменным переводом на французский.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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