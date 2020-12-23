Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Как в России появляются необычные памятники В российском Нововоронеже демонтировали памятник, который стал мемом
Фоторепортажи
9Как новый штамм коронавируса украл у Британии Рождество и привел к локдауну
20Линия времени: чем удивляет Чукотка
19:00 (мск), источник: РИА Новости

Путин поручил сделать работающим в праздники медикам двойные выплаты

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Владимир Путин призвал обеспечить социальные выплаты в двойном размер медикам, работающим с больными COVID-19 во время новогодних праздников.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Новости по темеПолная статистика
Источник: РИА Новости

На заседании Госсовета и совета по стратегическому развитию и нацпроектам президент напомнил, что по закону каждый врач, работающий в праздничные дни, должен получать двойную зарплату: это, по словам главы государства, касается и специалистов, которые помогают пациентам с коронавирусом.

«Но есть одна вещь, на которую нужно отдельно обратить внимание: в Трудовом кодексе, конечно же, ничего не говорится о специальных социальных выплатах, которые мы по решению правительства выплачиваем медицинским работникам за риски, связанные с борьбой с коронавирусной инфекцией. В этой связи считаю, что хотя бы в эти новогодние длительные праздничные дни нужно и эти социальные выплаты выплатить в двойном размере», — заявил Путин, подчеркнув, что это и справедливо, и обоснованно с социальной точки зрения.

Президент поручил правительству оперативно принять необходимые решения.

Медики, которые борются с COVID, должны получить двойные выплаты к Новому году
Во время загрузки произошла ошибка.
19:09 (мск)© Ньюстюб
 Время расплаты для Эрдогана пришло
'Помойный пес': Разин резко раскритиковал Шнурова за вопрос Путину
Путин призвал все регионы сделать 31 декабря выходным
Путин поддержал идею поднятия МРОТ
Ученые назвали срок длительности иммунитета после COVID-19
Трамп назвал «смехотворной» выплату американцам в 600 долларов
Билл Гейтс предсказал усиление пандемии вопреки вакцинации
Объявлены финалисты конкурса молодых фоторепортеров
В Риге на одной из улиц появилась гигантская лисица (фото)
Новости партнеров
Как менялся Владимир Путин? (52 фото)
В Москву движутся холода
Стала известна дальнейшая судьба Платошкина
"Отстыковать от МКС и все": космонавт о сотрудничестве РФ и США
Кино
Зудина поддержала сына на спецпоказе нового фильма Павел Табаков снялся в драме о последних днях жизни писателя Варлама Шаламова
Новости партнеров
Общество отвернулось от Никиты Михалкова
Президент России назвал главное условие покорения любых жизненных вершин
Каждый Новый год глава России исполняет детские мечты – о чем его просят
Как вороны отблагодарили девочку, которая кормила их каждый день
Gnezdo.ru
Красив не так ли? А теперь взгляни на сына. Фото
Фильмы, запрещенные в России и ряде других стран
Не от удара: причина смерти жертвы ДТП с Ефремовым
Звезды скорбят: не стало любимого актера
Дом
Почему в спальне неуютно: 9 причин, которые называют дизайнеры
Уютная распродажа: 12 хитов для дома по суперценам
Готовимся к Новому году: чем украсить дом за копейки
Самый узкий дом: как в нем жить (фото)
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь